El accidente ocurrido en Bogotá la madrugada del domingo 30 de noviembre, donde un conductor en estado de embriaguez embistió a un motociclista, ha desatado una profunda preocupación y llamado a la acción de las autoridades ante el aumento de este tipo de incidentes en la capital, pues ya son varios casos de personas al volante que causan serios problemas por manejar en estado de embriaguez.

El conductor, identificado como Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo, fue objeto de un comparendo por conducción bajo efectos del alcohol, tal como informó El Tiempo. El incidente tuvo lugar específicamente en la Transversal 99 con calle 70, cerca del centro comercial DiverPlaza, en el occidente de Bogotá.

El conductor, que salió de su vehículo tambaleándose después de arrollar al motociclista, fue objeto de críticas por parte de los testigos que se encontraban en el lugar. Videos grabados por transeúntes mostraron los reproches de las personas hacia este tipo de conductas, de acuerdo con el rotativo.

“Agradezca que no le cogemos el carro a piedra”, se oye en uno de los videos grabados por los transeúntes y compartidos en redes sociales. Los testimonios apuntan a que la rápida intervención de las autoridades fue crucial para evitar un desenlace aún más grave y de una pasajera, que evitó que el conductor fueral linchado.

Recientemente, se ha percibido un aumento en los accidentes de tránsito causados por conductores bajo el influjo del alcohol. Estas lamentables circunstancias han llegado a causar la muerte de niños y otros inocente. Además, la camioneta Renault Duster Dynamique, modelo 2015 de color rojo, llevaba un letrero de “se vende” y aunque la inmovilización del vehículo no se ha confirmado tras la imposición del comparendo, la normativa vigente establece que sanciones de este tipo son posibles en casos de alta gravedad y reincidencia de la infracción, según el informe periodístico.

#BOGOTÁ. Anoche 29NOV, se presentó accidente de tránsito en la loc/Engativá, carrera 96 con calle 72. Según informan; el conductor de un vehículo particular borracho atropelló una motociclista causándole algunas lesiones. Así lo grabó un ciudadano con su celular. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/YhZopAT9pd — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 30, 2025

