Un incendio estructural registrado en la madrugada de este domingo encendió las alarmas en el sector de San Victorino, una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Bogotá. La emergencia, ocurrida en inmediaciones de la calle 11 con carrera 12, movilizó rápidamente a varias unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital.

Según los primeros reportes, las llamas fueron atendidas de inmediato por los organismos de emergencia, que desplegaron personal y equipos especializados para contener el fuego y asegurar el área. A través de sus canales oficiales, Bomberos Bogotá confirmó la respuesta operativa y señaló que continúan trabajando en el lugar para determinar la magnitud de los daños.

Hasta ahora no se ha establecido el nivel de afectación en las estructuras involucradas, ni se han reportado pérdidas materiales concretas. Tampoco se tiene registro de personas lesionadas. Sin embargo, debido a la situación, la Secretaría de Movilidad informó que hacia la 1:49 a. m. se llevó a cabo un cierre preventivo de la carrera 12 con calle 11.

[01:49 a.m.] #MovilidadAhora | Se realiza cierre vial preventivo en la carrera 12 con calle 11, debido a incendio estructural. 🚒@BomberosBogota en la zona. pic.twitter.com/bnH03ITGZY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 30, 2025

Otro incendio reciente en Bogotá

La emergencia de este domingo se suma a la registrada hace pocas semanas en el barrio Las Cruces, también en el centro de la ciudad, donde un intenso incendio sorprendió a residentes y comerciantes en la madrugada del 7 de noviembre.

En esa ocasión, el fuego se originó en una fábrica de muebles ubicada sobre la carrera 7 con calle 2 y se propagó rápidamente debido al material inflamable almacenado en el área de ebanistería. Videos grabados por ciudadanos mostraron el enorme volumen de humo y las llamas elevándose mientras avanzaba la emergencia.

El incidente fue reportado a las 4:16 a. m., y cerca de 45 bomberos atendieron la conflagración con un despliegue que incluyó cuatro máquinas extintoras, dos escaleras telescópicas y dos carrotanques. Además, el Equipo de Investigación de Incendios fue activado para esclarecer qué provocó el fuego.

Aunque el incendio consumió buena parte del inmueble y causó daños en un edificio en construcción y en varias viviendas cercanas, las autoridades destacaron que no se registraron personas heridas.

