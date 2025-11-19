Este incendio se presentó exactamente en el conjunto residencial Vida Nueva I, del sector Hogares de Soacha (Cundinamarca). Gracias a las imágenes que rondan en redes sociales se observa la magnitud del fuego, ya que se veía sobresalir de la vivienda y que causó toda una ola de preocupación entre los residentes.

Justamente, en este municipio ya se había presentado una conflagración el pasado 7 de noviembre, en la cual las llamas tuvieron metros de altura y que ocasionaron graves daños estructurales, lo que afectó gravemente a cerca de 15 personas que fueron alcanzadas por el fuego.

De acuerdo con los bomberos de Soacha, recibieron el llamado de auxilio sobre las 9:20 p. m. de este martes de 18 de noviembre. No obstante, cuando llegaron al punto se encontraron con que un apartamento ubicado en el primer piso del conjunto Vida Nueva I estaba completamente incendiado, pero lograron poner a salvo a dos adultos mayores que residían allí, pero, tristemente, sus dos mascotas (gatos) murieron.

Lee También

Asimismo, estas autoridades manifestaron que aunque las causas del incendio todavía son materia de investigación, dentro de la vivienda se encontraron con bastante material combustible aglomerado como plástico, cobijas, latas, vidrios, entre otros.

#soacha 🚨🚨 ¡Fuerte incendio en apartamento de Hogares de Soacha! Este hecho se presento en un apartamento ubicado en el conjunto Vida Nueva I, hasta el momento se desconocen las causas que originaron la configuración. ⬇️⬇️ pic.twitter.com/En9mqlcXWT — Cve Noticias (@CvePrensa19116) November 19, 2025

Considerando los materiales que fueron hallados, los bomberos creen que el apartamento también podía funcionar como un punto para almacenaje de reciclaje, lo que ayudó a que el fuego se propagara más rápido dentro del inmueble y dejara pérdidas totales de todo lo que había adentro.

Sin embargo,

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z