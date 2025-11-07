En horas de la mañana de este viernes, 7 de noviembre, se presentó una emergencia en el barrio La Magdalena de Soacha, al sur de Bogotá, pues según unos videos que se han compartido en las redes sociales, en una azotea de un edificio se prendieron llamas que consumieron todo lo que había allí.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, el temor de las personas residentes de este sector es que las llamas se propaguen a las otras viviendas, por lo que claman por ayuda a los Bomberos y al resto de autoridades.

“Están en peligro las otras casas alrededor. Por favor”, se le escucha a una mujer que está grabando.

Estas son las imágenes desde Soacha:

Lee También

#SucedeAhora 🔥 Bomberos atienden un incendio estructural en el barrio La Magdalena de Soacha. pic.twitter.com/wncOQRVAxQ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 7, 2025

Los Bomberos ya hacen presencia en la zona para controlar las llamas y así evitar que las consecuencias sean mayores.

Esta es una situación que preocupa a la población de ese municipio porque hace apenas dos días había ocurrido una situación similar con una casa multifamiliar que dejó a por lo menos quince personas muy afectadas, ya que perdieron absolutamente todo lo que tenían, incluso los documentos de identidad.

Desde entonces, estas personas le han pedido ayuda a la Alcaldía con una reubicación, apoyo de comida y ropa y elementos básicos de supervivencia, a lo cual las autoridades municipales han actuado con prontitud.

En este nuevo caso, las autoridades ya avanzan en las investigaciones para determinar qué prendió el fuego, pero la hipótesis más fuerte que se maneja es que se haya presentado una falla eléctrica.

* Pulzo.com se escribe con Z