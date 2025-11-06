Un grave accidente se registró en la mañana de este jueves en el cruce que conecta la Autopista Norte con la carrera Séptima, a la altura del reconocido restaurante El Pórtico, donde una camioneta fue arrollada por el tren de la Sabana.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo particular intentó cruzar la vía férrea justo en el momento en que pasaba el tren, lo que provocó el fuerte impacto.

#CUNDINAMACA | El tren de la Sabana arrolló una camioneta particular a la altura del restaurante El Pórtico, en jurisdicción del municipio de Chía. El conductor resultó lesionado, pero sin heridas de gravedad. Autoridades atribuyen el accidente a una imprudencia en el cruce de… pic.twitter.com/ckPneNKzlF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 6, 2025

Conductor herido en accidente con el tren de la Sabana

El conductor resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del siniestro; sin embargo, no presentó lesiones de gravedad.

El hecho provocó congestión vehicular en el sector y encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en los pasos ferroviarios del norte de Bogotá, donde se han registrado varios accidentes similares en los últimos meses.

