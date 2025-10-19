Este domingo, 19 de octubre, ocurrió una tragedia en el norte de Bogotá, ya que el Tren de la Sabana, que viene desde municipios como Zipaquirá y Cajicá, estuvo involucrado en un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Trancón en Autopista Norte de Bogotá por fuerte choque entre dos carros; quedaron destrozados)

Según las primeras informaciones, el hombre que perdió la vida sería un ciclista que se dedicaba a hacer domicilios, quien parece que no se percató que venía el vehículo, se cruzó las vías del tren justo en la carrera novena con 151 y ahí quedó debajo de este, perdiendo la vida de inmediato.

Es más, hay un video circulando en las redes sociales en el que se aprecia que debajo del tren quedó el hombre, la maleta donde llevaba los alimentos y la bicicleta.

Lee También

Estas son algunas imágenes de la situación:

#Bogotá | A esta hora se presenta un siniestro vial entre el Tren de La Sabana y un ciclista que murió en la carrera 9 con calle 151. Policías de Tránsito ya se encuentran en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación, lo que puede generar… pic.twitter.com/Ud2EScbIyd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 19, 2025

En la calle 151 con 9 (Bogotá), la Policía Nacional y Criminalistica realizan a esta hora el levantamiento de la persona (domiciliario en bicicleta) que murió tras un siniestro vial que involucró al tren de la Sabana.

Hay cierre víal de la carrera 9 en el sentido norte a sur. pic.twitter.com/Bxor0Gg8cy — David (@dabernid) October 19, 2025

Debido a esta situación, las autoridades tuvieron que cerrar la vía en sentido norte a sur, por lo que quienes se estén movilizando por ese sector tienen que buscar vías alternas para no quedar estancados en el tráfico.

(Ver también: Grave accidente en Bogotá: SITP destruyó a carro rojo que quedó varado en plena loma)

Dicho cierre se mantendrá hasta que Criminalística complete el levantamiento del cuerpo, lo cual está siendo bastante complicado justamente por dónde quedó en medio del accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z