Una tarde accidentada se registró en el norte de Bogotá, en donde un automóvil y una motocicleta se vieron involucrados.

Fue en la autopista norte con calle 100, en el carril sentido sur-norte, en donde un carro y una motocicleta chocaron, dejando a una persona lesionada y varios estragos en el automóvil.

De acuerdo con videos de momentos posteriores al accidente, una persona tuvo que ser auxiliada y trasladada en ambulancia. Sin embargo, se desconoce cuál es su estado de salud y la gravedad de las heridas. Al parecer, se trataría de quien iba a bordo de la motocicleta.

Algunas versiones de personas que estuvieron en el lugar apuntan a que el origen del incidente tendría que ver con que la moto quiso adelantar el carro particular. Sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre los hechos.

#BOGOTÁ | Hace pocos minutos se presentó un accidente entre un vehículo particular y una motocicleta en la Autopista norte con calle 100 en el sentido sur norte. pic.twitter.com/C22bBtk6Ui — Pulzo (@pulzo) October 15, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en el punto se encuentran personas de la entidad que ayudan a regular la movilidad en el sector. Sin embargo, no se descartan contratiempos ante las demoras en la solución del incidente.

