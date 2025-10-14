Un lamentable accidente cobró la vida de un hombre de 85 años en la noche del lunes 13 de octubre, luego de que su camioneta cayera al caño ubicado en el sector de Puente Largo, al noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 6:00 p. m. en inmediaciones de la localidad de Suba, cuando el adulto mayor, que se movilizaba solo, habría ingresado por una vía sin señalización que conducía directamente al canal de aguas. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días elevaron el nivel del caudal, lo que provocó que el vehículo fuera arrastrado rápidamente.

Testigos aseguraron que el hombre se desorientó justo antes del accidente.

“Venía manejando, se desubicó en una curva y siguió derecho hacia la bajada del río. Intentó frenar, pero ya era tarde”, relató un vecino del sector.

Según se conoció, el conductor logró comunicarse con sus familiares para advertir sobre la emergencia, pero el vehículo terminó hundiéndose antes de que pudiera ser rescatado. Aunque intentó salir del carro, las corrientes del caño y la oscuridad impidieron su escape.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Policía Metropolitana activaron de inmediato un operativo de rescate que se prolongó hasta la madrugada del martes. En el procedimiento participaron equipos especializados de salvamento acuático y drones de búsqueda, logrando ubicar la camioneta y el cuerpo de la víctima pasada la una de la mañana.

En un comunicado, los Bomberos informaron que en la operación participaron unidades de la estación Ferias, junto con los Equipos de Rescate Acuático y Aeronaves No Tripuladas, quienes trabajaron bajo condiciones climáticas adversas.

Habitantes de Puente Largo señalaron que en el punto donde ocurrió la tragedia no hay avisos de advertencia ni barreras de protección, pese a que es una zona con alto flujo vehicular. Exigieron a las autoridades locales instalar señalización y mejorar la iluminación para evitar que se repitan accidentes similares.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) recordó que la capital atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, que se extenderá hasta mediados de diciembre. Se prevé un incremento de entre el 25 % y el 60 % en los niveles de precipitación, principalmente en el sur, centro-occidente y suroccidente de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para circular con precaución, especialmente en zonas con canales de agua y vías poco iluminadas, donde la acumulación de lluvia puede generar emergencias como la ocurrida en Puente Largo.

