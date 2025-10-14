La vía Santa Bárbara es un componente clave dentro del ambicioso proyecto de desarrollo urbano Lagos de Torca. Es fundamental destacar que su construcción y financiación son en gran medida responsabilidad del sector privado, como parte de las cargas urbanísticas asociadas al desarrollo de nuevas viviendas en la zona norte de Bogotá.

Estamos avanzando en la Av. Polo Oriental, Av. Santa Bárbara, Av. Polo Occidental y Av. Guaymaral, vías que conectarán el norte de #Bogotá y mejorarán la movilidad de miles de ciudadanos. pic.twitter.com/hgELFk58Xi — Lagos de Torca (@LagosDeTorca) August 13, 2025

Esta visión multimodal no solo mejorará la fluidez para los conductores que se dirigen a Chía, Cajicá o Zipaquirá, sino que también ofrecerá a los habitantes del sector una alternativa de transporte limpio, integrando el proyecto en la estructura ecológica principal de la zona de Torca.

La puesta en marcha de esta nueva arteria vial representa un respiro estratégico para la Autopista Norte y la carrera Séptima, los dos ejes históricos que han absorbido casi todo el flujo vehicular entre la capital y la Sabana. Al ofrecer una conexión directa con el corredor Guaymaral Norte, la vía Santa Bárbara funcionará como un canal de desfogue eficiente, especialmente durante las horas pico, cuando los tiempos de viaje se disparan.

Se proyecta que, una vez operativos sus primeros segmentos a finales de 2025, se perciba una reducción tangible en las horas que los bogotanos y cundinamarqueses dedican al desplazamiento, impactando positivamente en la calidad de vida regional.

A pesar de la ausencia de un cronograma oficial detallado por parte de las entidades públicas, el progreso visible de las obras, monitoreado de cerca por la ciudadanía a través de videos y reportes independientes, alimenta la alta expectativa. Los tramos en desarrollo, especialmente en inmediaciones del Lago de Torca y cerca de la conexión con Guaymaral, sugieren que la inauguración del primer segmento es inminente y podría ocurrir en los plazos extraoficiales de finales de 2025.

¿Cuánto tiempo se gasta de Bogotá a Chía?

El trayecto entre Bogotá y Chía (Cundinamarca) es, bajo condiciones ideales, un recorrido rápido y sencillo. En un día sin congestión o fuera de los horarios de mayor afluencia, los conductores pueden esperar completar la ruta en apenas 30 minutos. Este tiempo se asemeja más a un desplazamiento urbano corto, permitiendo a los habitantes de ese municipio o a quienes visitan la zona un acceso ágil a la capital y viceversa. Esta rapidez es un factor clave para la dinámica de la Sabana de Bogotá, conectando el polo residencial y de servicios de esa población con el corazón económico del país.

No obstante, esta experiencia de viaje se transforma radicalmente durante las horas pico. La conexión por la Autopista Norte y la avenida Pradilla se convierte en un cuello de botella monumental que puede elevar el tiempo de traslado hasta cerca de dos horas. Este incremento de más del 300 % en la duración del viaje se debe a la alta densidad vehicular, impactando significativamente la calidad de vida de los viajeros que diariamente enfrentan la congestión, obligándolos a destinar una parte considerable de su jornada a sortear el tráfico en este corredor crucial.

