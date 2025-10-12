La tranquilidad de la noche del domingo 12 de octubre se vio interrumpida en el sur de Bogotá, cuando un artefacto explosivo fue lanzado contra el CAI de Santo Domingo. Según confirmaron las autoridades, se trató de un ataque directo contra las instalaciones de la Policía Metropolitana.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que un hombre arrojó una granada hacia el punto policial.

“El artefacto explosivo causó algunas esquirlas que rompieron los vidrios del CAI, sin ocasionar daños mayores ni víctimas”, añadió Cristancho, destacando que un equipo especializado en explosivos de la institución hizo presencia inmediata para verificar la escena y asegurar el área.

#ÚltimaHora | Atentado al CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar. Por fortuna, no se reportan heridos de gravedad. Autoridades atienden la situación. pic.twitter.com/paXDuILIwC — Andrés Sánchez (@patrudelanoche) October 13, 2025

¿Qué hay detrás del atentado a CAI en Ciudad Bolívar?

El ataque ha sido interpretado por las autoridades distritales como una reacción violenta de grupos criminales ante los recientes operativos policiales en el sur de la ciudad.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el atentado y aseguró que los avances de la Policía en los últimos meses han afectado las estructuras delictivas que operan en la frontera con el municipio de Soacha.

“El trabajo sostenido de la Policía Metropolitana de Bogotá ha debilitado estructuras criminales en la frontera con Soacha, y este ataque en el sector de El Paraíso no es más que una reacción desesperada de esas bandas”, afirmó Galán.

Rechazo el atentado con un artefacto explosivo contra el CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar. El trabajo sostenido de la @PoliciaBogota en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 13, 2025

El mandatario también hizo un llamado a las Fuerzas Militares para reforzar las operaciones conjuntas que permitan capturar a los responsables y desmantelar las organizaciones que estarían detrás de este tipo de acciones.

