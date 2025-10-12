En el barrio El Batán, en la localidad de Suba (Bogotá), atraparon a una supuesta banda de apartamenteros, pero la comunidad los atendió y luego ya fueron puestos bajo el control de las autoridades. En medio del procedimiento se observa que los sujetos iban bastante golpeados y con rastros de sangre en su rostro, mientras que los vecinos los aplaudían (en tono de burla).

Este tipo de hurto en viviendas en la capital ya tiene cansados a los ciudadanos, quienes se sienten vulnerables ante los actos de estos vándalos, que cada día van ideando más maneras de asestar sus golpes, sin pensar en el daño que pueden ocasionar o si, en medio de sus operaciones, hasta llegan a herir o a matar a alguien con tal de cumplir con sus fechorías.

En imágenes se aprecia que los policías llevan a los supuestos ladrones, mientras se observan sus golpes y los vecinos les gritan: “¡Bravo!”, a medida que les aplauden de una manera irónica. Los bandidos solo miran a los celulares, ya que las autoridades los obligan a voltear, cuando son subidos en las patrullas el pasado nueve de octubre.

“Pa’ trabajar, ¿no?”, “¿por qué no trabaja?”, es lo que dicen repetidamente quienes viven en este sector del barrio El Batán. No obstante, en los videos difundidos no se puede ver el momento en que les propinan los golpes, solamente cuando los uniformados se los llevan al frente de toda la comunidad.

#BOGOTÁ. La noche del 09OCT, comunidad capturó a presuntos apartamenteros en el b/El Batan, loc/Suba. Les propinan varios consejos, los entregan a la Policía que captura a varios más, presuntos cómplices. Se incautan dos vehículos, celulares y herramienta que utilizaban estos… pic.twitter.com/fEdUWrZrst — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 12, 2025

¿Cómo poner un denuncio por robo en Bogotá?

Para denunciar un robo en Bogotá, los ciudadanos cuentan con la herramienta virtual como la opción más expedita y cómoda. El Sistema Nacional de Denuncia Virtual, conocido como ‘¡ADenunciar!’, habilitado en las páginas web de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permite formalizar el reporte de hurto a personas desde cualquier lugar con conexión a internet.

Este canal es ideal para delitos que no requieren atención inmediata. Una vez completado el proceso en línea, que exige detalles precisos sobre el modo, tiempo y lugar de los hechos, el sistema emite un número de incidente y, posteriormente, un Número Único de Noticia Criminal (NUNC) si el caso aplica para investigación formal, lo que simplifica el trámite sin necesidad de un desplazamiento físico.

