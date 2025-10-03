La inseguridad volvió a golpear a Barranquilla. En la noche del miércoles, un reconocido chef resultó gravemente herido luego de oponerse al robo de sus pertenencias cuando regresaba a su casa tras una larga jornada de trabajo.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 p. m. en el barrio La Ceiba, en el suroccidente de la ciudad. La víctima fue identificada como Jaime Ruiz Buelvas, quien se encontraba a tan solo dos cuadras de su vivienda cuando fue sorprendido por tres ladrones que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con los testimonios de sus familiares, los delincuentes lo intimidaron y le exigieron entregar sus pertenencias. Sin embargo, al negarse, uno de ellos sacó un cuchillo y lo atacó con cinco puñaladas en la espalda. Tras herirlo, los ladrones se llevaron su teléfono celular y otros objetos de valor antes de huir.

Ruiz Buelvas fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial cercano, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Vecinos del sector denunciaron que uno de los atacantes sería conocido en la zona con el alias de ‘El mono’, identificado presuntamente como Jhon.

Además, hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la presencia policial, pues aseguran que la delincuencia se ha incrementado en los últimos meses en el barrio.

Mientras la Policía Metropolitana avanza en las investigaciones para dar con los responsables, la familia del chef clama por justicia y por acciones contundentes frente a la creciente ola de atracos que afecta a la comunidad.

