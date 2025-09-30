En Villa Sarmiento, Morón (Argentina), varios sujetos asaltaron a un motociclista para despojarlo de su vehículo, pero todo terminó de manera insólita cuando uno de los asaltantes resultó herido por una bala disparada por uno de sus cómplices.

(Vea también: Qué hay detrás del crimen de Lara, Morena y Brenda en Argentina; narcos, involucrados)

Cámaras de seguridad difundidas por El Tiempo captaron al sujeto que terminó tirado en la calle, luego de que uno de sus compañeros huyera con la moto y los otros dos en un Peugeot 208 blanco, en el cual llegaron a hacer de las suyas.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, cuatro hombres se movilizaban en un vehículo robado cuando interceptaron a un repartidor de motocicleta en la intersección de las calles Hilario Ballesteros y Ambrosio Cramer.

Lee También

Justiciero anónimo en Villa Sarmiento: ladrón cayó desplomado tras recibir en balazo en la cabezahttps://t.co/WMquGDARCt pic.twitter.com/1Wq5xCwH10 — Primer Plano (@primerplanotv) September 30, 2025

¿Qué pasó con Ladrón que recibió disparo en la cabeza en Argentina?

En el asalto efectuaron varios disparos al aire para intimidar, pero uno de los proyectiles impactó a uno de los ladrones, quien cayó al suelo gravemente herido.

Vecinos se percataron del hombre herido en plena vía pública. La Policía y los servicios de emergencia confirmaron que presentaba un impacto de bala en la cabeza y lo trasladaron al Hospital Posadas, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Según la misma fuente, en el lugar se incautó una réplica de arma de fuego; sin embargo, las autoridades aún no descartan que tuvieran acceso a armas letales y buscan a los otros implicados que siguen prófugos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.