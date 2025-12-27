Un video que circula en redes sociales expone una confrontación entre un hombre y su pareja en una playa turística, luego de que el primero la encontrara en compañía de un familiar cercano. La situación llamó la atención de miles de usuarios en distintas plataformas digitales.

En las imágenes se observa al joven acercándose a su pareja mientras la graba con su teléfono móvil, señalándola y acusándola de mantener una relación con un primo suyo. El contenido se difundió ampliamente en redes sociales y despertó múltiples reacciones entre los internautas.

“Nomás para que vean a esta cabrón y este es mi primo, que no mames, ¡No mames, Valeria!”, se escucha en la grabación.

Durante la grabación, la mujer aparece sentada en una silla de playa con traje de baño, mientras el hombre expresa su inconformidad de manera directa. Posteriormente, el reclamo también se dirige al familiar mencionado, lo que intensifica el momento frente a otras personas presentes en el lugar.

¿En dónde se presentó supuesto caso de infidelidad de joven con el primo de su novio?

De acuerdo con información recogida por Blu Radio, la particular situación se presentó en una playa de Acapulco. Sin embargo, algunos internautas pusieron en duda la veracidad del contenido.

Usuarios en redes sociales manifestaron opiniones divididas: algunos expresaron apoyo al joven, mientras otros cuestionaron la exposición pública de un conflicto de carácter personal.

