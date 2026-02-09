La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín presentó en días recientes al que se ha convertido en uno de los personajes más singulares de su historia institucional: Pontificio, un gato que durante años acompañó a estudiantes, docentes y visitantes mientras recorría los pasillos y zonas verdes del EcoCampus.

La historia del felino se hizo viral luego de que la universidad anunciara oficialmente su adopción y, posteriormente, un reconocimiento simbólico que reafirma el vínculo construido con la comunidad académica. El primer anuncio público se hizo el pasado 16 de enero, cuando la UPB confirmó que Pontificio, ya en etapa adulta, había sido adoptado para garantizarle cuidados especiales y un entorno más adecuado.

La noticia fue difundida a través de los canales oficiales de la institución y causó diversas reacciones. “Una mezcla de tristeza, nostalgia y felicidad nos invadió al saber que ahora tiene un hogar donde recibe cuidado y atención permanente”, explicó la universidad en su momento. Aunque el campus fue su hogar durante varios años, la UPB señaló que la decisión respondió al bienestar del animal.

Días después, el 22 de enero, la institución compartió nuevas imágenes del gato en su nuevo hogar. En la publicación, la universidad destacó el papel que Pontificio tuvo dentro del EcoCampus. “No podemos evitar que se nos escape una lágrima de alegría. El EcoCampus no fue solo su territorio, sino su hogar feliz, donde cada estudiante tuvo una caricia para él y cada rincón guardó una de sus siestas bajo el sol”, indicó la UPB.

El gesto más reciente ocurrió hace cinco días, cuando la universidad anunció que Pontificio recibió un carné institucional simbólico. El documento, cargado de humor, lo identifica con el “ID 000-MIAU-UPB” y lo adscribe a la “Facultad de Ciencias de la Siesta y el Ronroneo”. Además, se le reconoce como “acompañante oficial de siestas y experto en mimos”, con la distinción de “Graduado con honores en amor incondicional”, cuya vigencia es “por siempre en nuestro corazón”.

Aunque Pontificio no obtuvo un título académico formal, su presencia dejó una huella afectiva en la comunidad universitaria. Durante años, fue parte de la cotidianidad del campus y un acompañante constante en jornadas de estudio, descanso y encuentro, convirtiéndose en un símbolo cercano para quienes transitaron por la UPB.

¿Se puede tener mascotas en universidades en Colombia?

En el país, algunas universidades han adoptado políticas de ‘campus pet-friendly’ o han habilitado el ingreso de animales de compañía, especialmente perros, como parte de estrategias de bienestar y apoyo a la salud emocional de estudiantes y personal académico. Sin embargo, esta autorización no es general ni automática.

Por lo regular, las instituciones exigen el cumplimiento de normas de tenencia responsable, entre ellas certificados de vacunación al día, controles veterinarios, uso de correa y la responsabilidad directa del cuidador durante la permanencia en el campus. En el caso de animales de apoyo emocional, también se suele requerir documentación médica o psicológica que respalde su función.

Cada universidad define los espacios permitidos, las restricciones y los tipos de animales autorizados, con el fin de garantizar la convivencia, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad académica.

