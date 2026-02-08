Un episodio de infidelidad se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales cuando un hombre grabó el momento exacto en que descubrió a su novia ingresando a un hotel con otro hombre.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió en Argentina y rápidamente se viralizó, desatando una avalancha de reacciones divididas en la red, entre quienes respaldan la acción del hombre y quienes critican la exposición pública de un conflicto personal.

(Vea también A hombre lo cogieron con la amante en modo ‘fit’ y hubo dura pelea en plena carretera)

Según medios locales, el hombre había sospechado durante varios días que su novia le era infiel. Decidió seguirla en un intento de confirmar sus sospechas. Minutos después, sus temores se hicieron realidad: vio a la mujer llegar en un automóvil junto a otro hombre hasta un hotel de alojamiento.

Lee También

Fue en ese preciso momento cuando el hombre, visiblemente molesto, decidió grabar el hecho, enfrentándola desde la calle con gritos de ira.

En el video, que se difundió rápidamente por redes sociales, se puede ver al hombre increpando a su pareja e incluso al acompañante, quien permaneció dentro del auto, evitando cualquier confrontación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Digital San Luis (@digitalsanluis)

La mujer, completamente desconcertada, baja del vehículo sin saber cómo reaccionar ante la situación. En ese momento, el hombre lanza la famosa frase “Disfrútalo”, mientras continúa grabando el momento, capturando las imágenes que, en pocas horas, se convirtieron en virales.

Las imágenes rápidamente fueron compartidas, causando miles de comentarios y reproducciones. Algunos usuarios expresaron solidaridad con el hombre, entendiendo la angustia de descubrir una traición de esa magnitud en vivo.

Comentarios como “qué duro tener que enfrentar algo así en vivo” o “de los cuernos no se salva nadie”, “que lástima por los hijos. Bueno, van a ver a su madre y quedará grabado por siempre en las filas de las redes”, “enojado porque le hicieron pagar a él y no lo invitaron”, “seguro ninguno de los dos son unos santos”. Se repitieron entre quienes vieron el video.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la manera en que se gestionó la situación. Muchos criticaron al hombre por grabar y difundir un momento tan íntimo, argumentando que ello solo causó más daño para todas las personas involucradas.

El video, que rápidamente pasó de ser una simple confrontación a un tema de debate en redes sociales, incluso cuando se trata de traiciones y conflictos emocionales.

El incidente, ahora viral, ha hecho pensar a muchos sobre los límites de la exposición personal y la intimidad en la era digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.