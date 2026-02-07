Desde que las personas tienen celulares, no hay hecho en los municipios o las ciudades que pasen desapercibidos, pues cualquier pelea o situación termina grabado y eso se hace viral rápidamente en las redes sociales.

Es más, eso fue lo que ocurrió en las últimas horas en Colombia, pues en un video que circula en las redes sociales se puede evidenciar que un hombre andaba en modo ‘fit’ con su amante y fue encontrado por su esposa.

Según la información que se ha conocido, el hombre salió temprano a montar bicicleta con su amante, pero al percatarse de la situación, la esposa del susodicho se fue hasta la carretera a detener el paso de la pareja para confrontar a la mujer.

De inmediato bajó a la amante de la bicicleta y comenzó una fuerte pelea con jalón de pelo, puños, empujones y mucho más.

Este es el video en cuestión:

#VERGONZOSO. Mujer sorprendió a su pareja pedaleando con la mosa. En video quedó registrada la riña entre dos mujeres en vía pública de la que no se tiene conocimiento. Inicialmente se dijo que el enfrentamiento fue por disputa en la vía, después se supo que era una infidelidad. pic.twitter.com/ay5Xv3kPrS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 7, 2026

Los testigos, al percatarse de la situación, se metieron en la discusión para tratar de separar a las mujeres y evitar que pase a mayores, pero varios también terminaron con golpes porque no se querían soltar bajo ninguna circunstancia.

Lo cierto es que no se conoce en qué terminó todo, pero en este tipo de situaciones lo que se recomienda es llamar a las autoridades para que sean estas las que solucionan la situación, ya sea mediante el diálogo o, si es más grave la situación, con alguna sanción para las personas implicadas.

