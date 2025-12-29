Un episodio de celos terminó en tragedia y ha estremecido a Brasil. Una joven de 21 años fue enviada a prisión preventiva, luego de ser acusada de atropellar de manera deliberada a su novio y a una amiga de él, provocando la muerte inmediata de ambos.

El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en la calle Profesor Leitão da Cunha, en el sector de Parque Regina, al sur de São Paulo. Las víctimas fueron identificadas como Raphael Canuto Costa, de 21 años, y Joyce Correa da Silva, de 19. Según las autoridades, no se trató de un accidente, sino de un acto intencional motivado por los celos.

La presunta responsable es Geovanna Proque da Silva, estudiante universitaria y pareja sentimental de Raphael. De acuerdo con la investigación preliminar, el joven se encontraba compartiendo en un asado cuando comenzó a recibir mensajes insistentes de Geovanna, quien le reclamaba airadamente la presencia de otra mujer en el lugar. Para evitar una discusión, Raphael decidió marcharse en su motocicleta y se retiró acompañado de Joyce, amiga cercana.

Lo que parecía una salida pacífica se convirtió en una persecución mortal. Testigos relataron que Geovanna abordó un automóvil junto a su madrastra y comenzó a seguirlos a gran velocidad. Minutos después, cuando Raphael se detuvo brevemente frente a una licorería y Joyce se acomodó como pasajera en la moto, la joven volvió a acelerar.

Según el reporte policial y los videos captados por las cámaras de seguridad, en ese momento embistió de forma deliberada la motocicleta por la parte trasera. El impacto fue devastador: ambos jóvenes salieron despedidos varios metros sobre el asfalto y murieron en el lugar, cerca del restaurante donde Raphael trabajaba como gerente. Joyce, por su parte, era estudiante.

Los videos son muy fuertes y por eso Pulzo se abstiene de compartirlos, pero si quiere verlos bajo su propia responsabilidad puede acceder al siguiente link.

El caso se tornó aún más perturbador con los testimonios posteriores. Varios testigos aseguraron que, después del atropello, Geovanna se habría burlado de la muerte de una de las víctimas. Amigos de Raphael declararon ante la policía que la joven hizo comentarios ofensivos y despectivos, incitándolos de manera irónica a “ir a ver” a las personas que acababa de matar.

Durante su declaración, la acusada afirmó estar bajo tratamiento con antidepresivos, aunque reconoció que era plenamente consciente de sus actos al momento del hecho. Tras la audiencia de custodia, un juez ordenó su detención preventiva, decisión que fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo. Las autoridades calificaron el crimen como homicidio agravado por motivo trivial.

La persecución dejó además otras víctimas y daños materiales. En medio de la huida, la mujer atropelló a un peatón que caminaba por la acera, quien sufrió golpes en la cabeza y la espalda y requirió atención médica y suturas. Asimismo, dos vehículos que se encontraban estacionados resultaron dañados por el impacto.

