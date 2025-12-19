Consternación e indignación ha causado en Brasil la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, una ‘influencer’ de 25 años que falleció tras caer desde el balcón de un apartamento ubicado en un décimo piso en la ciudad de São Paulo. Las autoridades investigan el caso como un presunto feminicidio, luego de que surgieran indicios que apuntan a que la joven habría sido arrojada al vacío por su esposo.

El principal sospechoso es Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, con quien la víctima convivía. De acuerdo con versiones preliminares, el hecho ocurrió después de una fuerte discusión entre la pareja. Al llegar los servicios de emergencia, el hombre fue encontrado en la planta baja del edificio, abrazando el cuerpo sin vida de la joven. En ese momento, aseguró que su esposa se había quitado la vida.

Sin embargo, esa hipótesis empezó a perder fuerza tras el análisis de las cámaras de seguridad del conjunto residencial. Según los investigadores, los videos muestran episodios de violencia en los minutos previos a la muerte de la ‘influencer’.

Las grabaciones revelarían que Bispo dos Santos agredió físicamente a Gomes da Silva en el estacionamiento del edificio. El comportamiento violento habría continuado dentro del ascensor, donde se observa al hombre sujetándola por el cuello. Posteriormente, las imágenes muestran a la joven siendo sacada a la fuerza del ascensor, mientras intentaba aferrarse desesperadamente a la puerta.

Aproximadamente un minuto después, el sospechoso aparece regresando solo al ascensor, visiblemente alterado, lanzándose al suelo y llevándose las manos a la cabeza. Poco después ocurrió la caída de la ‘influencer’ desde el décimo piso, que le causó la muerte de manera inmediata.

Nueve días después del hecho, las autoridades arrestaron a Bispo dos Santos bajo sospecha de feminicidio, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer responsabilidades penales.

¿Quién era Maria Katiane Gomes da Silva?

Originaria del estado de Ceará, Maria Katiane se había trasladado a São Paulo en busca de mejores oportunidades. Con el tiempo logró consolidar una comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con maquillaje, viajes, bienestar y estilo de vida.

Su muerte ha abierto una ola de reacciones en plataformas digitales, donde seguidores y colectivos han exigido justicia y han reiterado el llamado a visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan nuevas imputaciones a medida que se recopilan más pruebas.

