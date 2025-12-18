Se conoció la muerte de Aline Cristina Dalmolin, reconocida creadora de contenido y empresaria brasileña, quien perdió la vida en la madrugada del lunes 15 de diciembre luego de un violento accidente de tránsito ocurrido en Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina.

La ‘influencer’, de 41 años, viajaba como pasajera en un vehículo de alta gama, un Porsche, que se estrelló contra un poste de energía eléctrica. El impacto fue tan fuerte que Dalmolin quedó atrapada entre los restos del automóvil y sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas un traumatismo craneoencefálico severo y la amputación de uno de sus brazos. Aunque fue atendida de inmediato por los equipos de emergencia, falleció mientras era trasladada a un centro asistencial.

De acuerdo con información de la Policía Militar, el automóvil era conducido por Gisele Forneroli, de 57 años, quien habría abandonado el lugar del accidente tras el choque. Las autoridades lograron ubicarla poco después en la ribera del río Camboriú.

El informe policial indicó que la mujer presentaba claros signos de embriaguez, como desorientación, dificultad para caminar y fuerte olor a alcohol. Una prueba de alcoholemia confirmó niveles que configuran una infracción grave. Forneroli fue llevada a un centro médico y posteriormente presentada ante una comisaría, donde fue imputada por homicidio culposo al conducir bajo los efectos del alcohol. Tras el procedimiento judicial, quedó en libertad luego de pagar una fianza de 30.000 reales brasileños, equivalentes a más de 5.000 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aline Cristina Dalmolin (@alinecdalmolin)

La noticia causó profundo impacto entre seguidores, colegas y empresarios. CELD Esportes, compañía en la que Aline Dalmolin cumplía un rol directivo, anunció la suspensión de sus actividades durante tres días como señal de duelo. Su velorio se llevó a cabo el miércoles 17 de diciembre.

¿Quién era Aline Cristina Dalmolin?

Aline era una figura reconocida en el ámbito del liderazgo y la estrategia empresarial. Con más de 6.000 seguidores en Instagram, compartía contenidos sobre mentorías, posicionamiento de marca y desarrollo profesional. Contaba con más de 20 años de experiencia y también se desempeñaba como conferencista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Há 19 anos a sua Praça de Esportes de BC (@celdesportes)

En sus redes sociales se presentaba como parte fundamental de CELD Esportes, un complejo deportivo de Balneário Camboriú enfocado en actividades físicas, eventos y espacios recreativos.

Su última publicación, realizada a través de historias de Instagram, hoy cobra un significado especial para sus seguidores: “Cuidarme es el mayor acto de amor” y “La libertad no es algo que yo niegue”. Mensajes que ahora acompañan las muestras de dolor y despedida tras su inesperada partida.

