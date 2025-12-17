La imagen le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Se trata de una fotografía creada con inteligencia artificial en la que aparece Ricky Martin sentado junto a otro hombre, en una escena que muchos usuarios asumieron como real.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, el propio artista boricua salió a aclarar la situación y desmintió cualquier vínculo con el joven que aparece a su lado.

(Vea también: Ricky Martin salió en defensa de Karol G por descuido de reconocida revista en publicación)

La imagen, que se viralizó rápidamente en Instagram, muestra al cantante semidesnudo junto al ‘influencer’ español Mario Salvador. La publicación alcanzó decenas de miles de interacciones y causó especulaciones sobre un supuesto encuentro entre ambos, algo que Ricky Martin no dejó pasar.

Lee También

A través de un comentario directo en la publicación, el intérprete fue contundente al asegurar que no conoce al ‘influencer’.

“No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no”, escribió el artista en el post, que superó los 90 mil ‘likes’ y se llenó de reacciones de seguidores y curiosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIO SALVADOR (@mariosalvador.oficial)

La respuesta de Martin no tardó en provocar una nueva ola de comentarios. Poco después, Mario Salvador publicó un video en el que reaccionó a la negativa del cantante con la frase: “Ricky, haz que suceda”, en un tono que muchos interpretaron como humorístico, pero que igualmente avivó la conversación digital alrededor del tema.

A pesar de que quedó claro que la imagen no era real y que había sido generada con herramientas de inteligencia artificial, la fotografía continuó circulando en distintas plataformas.

Para algunos usuarios, el montaje resultó creíble debido a varios detalles: la cercanía aparente entre ambos, el contexto íntimo de la escena y el hecho de que la imagen situara a los protagonistas en un supuesto apartamento en España, país en el que Ricky Martin estuvo recientemente cumpliendo compromisos artísticos.

Este caso volvió a encender la preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial para crear contenidos falsos que involucran a figuras públicas. La facilidad con la que estas imágenes pueden difundirse y causar confusión plantea un nuevo reto tanto para los artistas como para los usuarios, que muchas veces consumen y comparten este tipo de material sin verificar su autenticidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIO SALVADOR (@mariosalvador.oficial)

El episodio ocurre, además, en un momento de especial atención mediática sobre la vida personal del cantante. Desde que anunció su divorcio en julio de 2023, tras seis años de matrimonio con el artista plástico Jwan Yosef, Ricky Martin no ha hecho pública ninguna nueva relación sentimental. La separación se dio luego de que el cantante presentara la solicitud ante el Tribunal Superior de California, alegando “diferencias irreconciliables”.

Martin y Yosef son padres de cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, y los menores Lucía y Renn. Desde entonces, el artista ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida amorosa, enfocándose en su carrera y en su familia, mientras sigue enfrentando los retos de la exposición pública en la era de la inteligencia artificial

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.