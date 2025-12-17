Tras el delicado incidente de salud que vivió J Balvin durante su concierto en Medellín, el artista decidió extremar precauciones para su posterior presentación en Bogotá.

(Vea también: J Balvin se prepara para llevar la primavera a toda Colombia; anunció nuevas fechas en varias ciudades)

El cantante paisa logró sorprender a miles de asistentes en ambas ciudades con su espectáculo ‘Ciudad Primavera‘, un ‘show’ que se destacó no solo por su impresionante calidad artística y técnica, sino también por su extensa duración y la gran cantidad de invitados que acompañaron al artista sobre el escenario.

En Medellín y Bogotá, el público disfrutó de noches inolvidables cargadas de música, energía y emociones. Sin embargo, mientras los asistentes celebraban cada canción, detrás de escena se desarrollaba una situación compleja que puso en riesgo la salud del intérprete. Como ocurre en muchos eventos de gran formato, las exigencias físicas y emocionales pueden generar complicaciones que no siempre son visibles para el público.

A través de redes sociales se conoció que José Álvaro Osorio Balvin sufrió serios problemas de salud durante el primero de sus conciertos en Medellín. El ‘show’ tuvo una duración cercana a las siete horas y contó con la participación de 25 invitados, lo que representó un desgaste extremo. Aunque Balvin logró continuar con el espectáculo, su cuerpo comenzó a enviar señales de alerta que no pasaron desapercibidas para su equipo.

Posteriormente, J Balvin amplió su testimonio en una entrevista con el creador de contenido Ibai Llanos en su canal de YouTube. Durante la conversación, el artista explicó con detalle cómo comenzó a sentirse mal en plena presentación.

Contó que, mientras estaba en la mitad del ‘show’ y observaba el escenario en formato 360, empezó a marearse. A través del intercomunicador interno —un botón del micrófono que solo escucha su equipo— avisó que no estaba viendo bien, que se sentía pálido y desorientado.

Balvin relató que, mientras cantaba, se tocaba el rostro y lo sentía completamente frío, una señal clara de que algo no estaba bien. En ese momento subió un médico para que lo revisara. Al tomarle las pulsaciones, el profesional le informó que tenía cerca de 190 latidos por minuto, una cifra alarmante y muy cercana a un infarto.

La situación se volvió aún más emotiva cuando su madre se acercó, se metió debajo de la tarima y le pidió que detuviera el concierto. “Mijo, tenés que parar, no te vas a morir así”, le dijo, según relató el propio artista. Finalmente, fue retirado del escenario para recibir atención.

Como parte de la recuperación inmediata, le recomendaron consumir alimentos con alto contenido calórico. Balvin contó que pensó en comerse seis helados, ya que el cuerpo absorbe rápidamente el azúcar y produce un fuerte pico de energía similar a una inyección de insulina. Sin embargo, solo alcanzó a comer tres, lo que le provocó un subidón seguido de una fuerte bajada, algo que asegura aún no ha logrado superar del todo.

Pese al susto, el cantante se mostró agradecido por estar bien, por el apoyo de su familia y amigos, y por poder continuar haciendo música. Con humor y humildad, concluyó diciendo que así es él: un hombre sencillo, rodeado de su gente, aprendiendo a escuchar a su cuerpo y a valorar la vida.

