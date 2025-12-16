Valentina Taguado y el comediante Hassam quedaron en el centro de una fuerte controversia en redes sociales, luego de un comentario hecho por la locutora durante un evento que hizo con la exconcursante de ‘Masterchef’ Valeria Aguilar.

Lo que inicialmente parecía una broma terminó desatando una ola de críticas, pues muchos consideraron que el chiste cruzó límites sensibles al hacer referencia directa a la enfermedad que el humorista enfrentó años atrás.

La situación se originó cuando Taguado, exparticipante de ‘Masterchef Celebrity‘, y figura reconocida de la radio colombiana, habló sobre la vida sentimental de su excompañero del programa ‘Qué hay pa’ dañar‘, de RCN.

En medio de un ‘show’, la joven mencionó que recientemente se enteró de que Hassam tenía pareja, a pesar de que llevaban años de amistad. Según relató, al preguntarle cuánto tiempo llevaba en esa relación, el comediante le respondió que dos años.

Taguado le preguntó por el nombre de su novia, pero antes le dijo: “Supongo que se llama ‘quimio’, porque es la que te come”, mencionó entre risas.

Ante la polémica, Hassam reaccionó públicamente, aunque sin mencionar nombres propios. A través de sus declaraciones, dejó claro su malestar y subrayó que existen límites que no deberían cruzarse cuando se trata de temas tan delicados como una enfermedad grave.

El humorista fue enfático al señalar que burlarse de alguien que ha padecido cáncer, esté o no curado, resulta inaceptable y demuestra una falta de empatía. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa al comentario de Taguado, lo que avivó aún más el debate mediático.

Valentina Taguado le habría respondido a Hassam

La atención se centró entonces en la locutora, quien decidió abordar el tema desde otro ángulo en un formato posterior de RCN. Durante una conversación con la comediante Johanna Velandia, Taguado reflexionó sobre los límites del humor y la importancia del consentimiento al momento de hacer bromas sobre aspectos personales.

Sin mencionar explícitamente a Hassam ni el episodio anterior, la locutora planteó un escenario en el que cuestionaba qué temas pueden tocarse al aire sin provocar conflictos, teniendo en cuenta que las sensibilidades de las personas pueden cambiar con el tiempo.

En su intervención, explicó que suele bromear únicamente con aquello que le han permitido previamente, pero reconoció que no siempre es fácil saber si ese permiso sigue vigente.

“¿De qué no se te puede molestar, por ejemplo, para dejarlo al aire? Si en algún momento te digo gorda, gordita o algún derivado, porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si a hoy te incomoda. Me quedé como cuando iniciamos este proyecto, me dijiste que no te molestaba. Toca al aire, porque no queremos problemas. Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí si me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión”, dijo.

Taguado también señaló que, en ocasiones, la supuesta autorización para bromear puede no ser tan clara como parece, lo que exige una mayor sensibilidad y, en cierto modo, la capacidad de anticipar cómo se sentirá el otro. Aunque sus palabras fueron generales, muchos interpretaron este discurso como una respuesta indirecta a la polémica con Hassam y una reflexión sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se conoce una reacción adicional por parte del humorista frente a estas declaraciones. Sin embargo, el episodio dejó abierta una discusión más amplia sobre los límites del humor, el respeto en los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen las figuras públicas al abordar temas relacionados con la salud y las experiencias personales de otros.

