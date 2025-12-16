El retiro de John Cena de la WWE ha sido un tema candente en la lucha libre durante los últimos días, pero el desenlace de su último combate no fue lo que muchos fanáticos esperaban.

En lugar de una victoria épica o una despedida llena de gloria, Cena terminó rindiéndose ante Gunther en una lucha que dejó una sensación agridulce en los corazones de los aficionados. Sin embargo, a pesar de ese último acto de humildad y rendición, el legado de Cena sigue siendo indiscutible: es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes luchadores en la historia de la WWE.

Y es que cuando John Cena subió al cuadrilátero en su última lucha, muchos esperaban una victoria que sellara su carrera con broche de oro. Cena, conocido por su inquebrantable voluntad y su lema de “Never Give Up”, parecía estar destinado a despedirse de la WWE con un último triunfo. No obstante, en un giro inesperado, fue sometido y se vio obligado a rendirse en su combate final.

Acá, el momento en el que se rindió:

It’s over. Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Este desenlace fue una sorpresa para muchos, ya que no cumplió con las expectativas de los fanáticos, quienes pensaban que Cena recibiría un homenaje de lucha triunfal.

Sin embargo, la rendición de Cena en su último combate no debe empañar su legado. De hecho, su humildad al aceptar su derrota solo refuerza la imagen de un luchador que siempre supo cuándo dejar todo en el cuadrilátero y reconocer que, al final del día, la lucha es más que solo victorias y derrotas.

Legado de John Cena en la WWE

John Cena no solo fue una estrella dentro del ring, sino que su influencia y su impacto en la WWE y en la cultura popular son incuestionables. A lo largo de su carrera, Cena no solo demostró ser un luchador excepcional, sino también un embajador incansable de la marca WWE, llevándola a audiencias fuera de los recintos de lucha libre.

Su capacidad para conectar con los fanáticos de todas las edades, su actitud positiva y su habilidad para adaptarse a diferentes personajes lo convirtieron en un ícono global.

The GOAT. There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

A lo largo de su carrera en la WWE, John Cena acumuló un impresionante número de campeonatos y logros, consolidándose como uno de los luchadores más exitosos de todos los tiempos. A continuación, algunos de los títulos más importantes que John Cena ganó durante su paso por la WWE:

Campeón de la WWE (17 veces): Cena ostenta el récord de 16 títulos mundiales, empatando con Ric Flair como el luchador con más campeonatos mundiales en la historia de la empresa.

Campeón de los Estados Unidos (5 veces): Cena también fue un campeón destacado de los Estados Unidos, llevándose el cinturón en varias ocasiones a lo largo de su carrera y dándole prestigio al título.

Campeón de los Campeones Mundiales (3 veces): Aunque su foco principal siempre fue el campeonato de la WWE, Cena también ganó el campeonato mundial en tres ocasiones, mostrando su versatilidad.

Royal Rumble (2 veces): Cena se coronó vencedor en dos ediciones del Royal Rumble, uno de los eventos más prestigiosos del año, en 2008 y 2013.

Money in the Bank (2012): Cena también logró conquistar uno de los contratos más codiciados en la historia de la WWE, el cual le permitió desafiar por el campeonato en cualquier momento que eligiera.

Además de sus logros en el ring, Cena es conocido por su extensa carrera fuera de la lucha libre, con incursiones en el cine, la televisión y una serie de proyectos filantrópicos a través de su Fundación Make-A-Wish. Su impacto cultural se extiende más allá del entretenimiento deportivo, y sigue siendo una figura clave en la lucha libre y en la cultura pop en general.

El legado de John Cena no solo se mide por sus títulos y victorias en el ring. Su impacto también se ve reflejado en su influencia fuera de los cuadriláteros. Cena es un símbolo de perseverancia, dedicación y trabajo en equipo, cualidades que han trascendido el ámbito de la lucha libre.

John Cena’s final words as he retires from the WWE “It’s been a pleasure serving you all these years, thank you.” pic.twitter.com/5BIjPyD9xo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 14, 2025

