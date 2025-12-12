La Fifa reveló oficialmente los precios de las entradas para la final de la Copa Mundial de 2026, y la noticia ha provocado un fuerte impacto entre los aficionados alrededor del mundo, especialmente en países como Colombia.

Según la información publicada en la página oficial de la Fifa, las entradas se han fijado en tres categorías principales, clasificadas por ubicación en el estadio y calidad de vista. Los valores, expresados en dólares estadounidenses (USD), son los siguientes:

Categoría 1 (mejor ubicación): 8.680 dólares, es decir, cerca de 32’900.000 pesos colombianos al cambio actual.

Categoría 2: 5.575 dólares, es decir, cerca de 21’185.000 pesos.

Categoría 3: 4.185 dólares, es decir, unos 15’903.000 pesos.

Estos precios incluyen todos los impuestos aplicables, según detalla la misma Fifa en el listado oficial de venta, y representan los valores base establecidos por el organismo rector del fútbol.

Si bien los boletos para finales de Mundial siempre han estado entre los más costosos de los torneos deportivos, los valores para 2026 alcanzan cifras históricas, muy por encima de lo que se pagó en ediciones anteriores como Qatar 2022.

Por ejemplo, los boletos de más alto valor superan ampliamente los 6.000-7.000 dólares que se habían visto en reportes iniciales, y ahora están confirmados oficialmente más altos para algunas ubicaciones.

En términos prácticos, para un aficionado colombiano promedio, incluso la Categoría 3, considerada de gama media en la tabla, rondaría más de 15 millones de pesos colombianos. Esto, solo por una entrada —sin contar vuelos, alojamientos, alimentación ni transporte local— convierte la experiencia en un desafío económico para muchos.

¿Cuándo y dónde será la final del Mundial 2026?

La gran final de la Copa Mundial de la Fifa está programada para el domingo 19 de julio de 2026, y se jugará en el estadio Nueva York Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York.

Este estadio, con capacidad para más de 80.000 espectadores, será el epicentro del cierre de la primera edición del Mundial que se hará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo participar en el sorteo de compra para boletas del Mundial?

Para participar en el sorteo, siga estos pasos:

Cree su Fifa ID en la plataforma oficial de venta de entradas: Fifa.com/tickets (si aún no lo ha hecho). Inicie sesión con su Fifa ID en la sección de entradas. Diríjase a la opción “Random Selection Draw” dentro del menú de venta de entradas. Seleccione los partidos que quiere intentar comprar: puede escoger varios encuentros (grupos, octavos, semifinales o final). Elija la categoría de boletos y cuántos quiere por partido. Ingrese los datos de su tarjeta de crédito o débito: esta será la tarjeta que se cobrará si resulta seleccionado. Revise y acepte los términos y condiciones, y finalmente envíe su solicitud.

