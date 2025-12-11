El pasado viernes, 5 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el cual quedó definido que Colombia se medirá con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

De hecho, ese compromiso entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo es, junto al Brasil-Marruecos, uno de los más llamativos de la primera ronda. Además, ver al jugador del Al Nassr llama mucho la atención, por lo que muchos se interesaron en adquirir sus entradas.

Es más, tanto ha sido el impacto de este compromiso que se jugará en el Hard Rock de Miami, que este es uno de los primeros compromisos que podría acabar su boletería oficialmente.

Según distintos medios, como el ‘Vbar’ de Caracol Radio, la boletería de este compromiso se acabó en apenas horas, lo que demuestra que hay mucha ilusión con este compromiso debido a la importancia, la calidad de jugadores y la historia de los equipos.

🇨🇴🇵🇹¡COLOMBIA – PORTUGAL es el PRIMER partido del Mundial que está PRÓXIMO a agotar la boletería! 📻🔥#ElVBarCaracol con TODOS los detalles, aquí: https://t.co/sMmAm2BkxK pic.twitter.com/7kpp6JzuEd — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 11, 2025

Cabe recordar que este compromiso será el último de la primera ronda del grupo K, el cual se jugará el sábado, 27 de junio, a partir de las 7:30 de la noche en Miami, Florida.

Cuándo es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Este torneo, el más importante del mundo del fútbol, se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, un campeonato que tendrá más compromisos debido a que pasa de 32 a 48 selecciones.

