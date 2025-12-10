Michelob Ultra, la cerveza premium del portafolio de Bavaria, anunció oficialmente su vinculación como patrocinador del Mundial de 2026. La marca lo afirmó durante el sorteo de la fase de grupos, un evento que concentra la atención global y que funcionó como escenario ideal para presentar su llegada a una edición histórica de la Copa, que por primera vez tendrá 48 selecciones y se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

Durante el sorteo, la marca también presentó el Grupo M, una iniciativa simbólica creada para celebrar a los aficionados y darles un espacio propio dentro de la conversación mundialista. Se trata de un punto de encuentro para los hinchas que reconoce su rol central en el espectáculo.

Con el lanzamiento del Grupo M, Michelob Ultra activará también Superior Access, una experiencia premium diseñada para que los colombianos vivan el Mundial desde una perspectiva privilegiada. Esta iniciativa ofrecerá acceso a partidos, espacios de hospitalidad exclusivos, actividades diferenciales y momentos creados para acercar a los fanáticos como nunca antes al evento deportivo más grande del planeta.

Además de su presencia como patrocinador, Michelob Ultra presentó el trofeo Superior Player of the Match, que premiará al jugador más destacado de cada partido del Mundial. Este reconocimiento, que ya se ha entregado en torneos como el Mundial de Clubes, busca exaltar el talento y la disciplina de los futbolistas que marcan la diferencia durante el campeonato. Con estas iniciativas, la marca entra en la Copa del Mundo combinando innovación, experiencias premium y un homenaje al papel fundamental de los hinchas.

