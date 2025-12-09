Así como se conoció una decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz, otro jugador que es clave en la Selección Colombia quedó en la mira por una situación completamente diferente.

Santiago Arias sale de Bahía y se queda por ahora sin equipo, a pesar de que ha sido una de las piezas claves del seleccionado nacional durante el proceso como director técnico de Néstor Lorenzo.

“El lateral derecho, también con contrato que vence al final de la temporada, no renovará su contrato con el Tricolor y se despidió de la afición”, indicó el diario Ge Globo.

El lateral colombiano fue anunciado oficialmente por el club a inicios de 2024 y firmó contrato tras quedar libre. Arias llegó como refuerzo para el proyecto del Grupo City, que administra al Bahía y lo viene renovando con fichajes internacionales y un presupuesto más competitivo dentro del Brasileirao.

Arias fue presentado como lateral derecho con experiencia europea y trayectoria en selección Colombia, destacando su paso por Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, PSV y Granada. En su llegada, Bahía destacó su capacidad defensiva y proyección ofensiva, así como su experiencia en torneos de alto nivel. El fichaje fue comunicado en los canales oficiales del club (sitio oficial y redes), donde figura su perfil dentro del plantel.

El colombiano tuvo participación en el Brasileirao y en la Copa do Brasil, alternando titularidad y rotación debido a ajustes tácticos y a fases físicas de recuperación. Su presencia ha aportado jerarquía y profundidad en el costado derecho, en un equipo que ha buscado consolidarse en la parte media-alta de la tabla.

Lo cierto es que este desconcierto plantea un panorama similar al de James Rodríguez, nuevo embajador de Águila, que por ahora tampoco tiene un rumbo fijo para el primer semestre de 2026.

Parece pertinente recordar que el 11 de junio del próximo año empieza el Mundial, mientras que en marzo están previstos los próximos amistosos antes de que arranque el campeonato.

La Selección Colombia quedó en el grupo J, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo por el último cupo de ese repechaje al torneo internacional.

¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026?

La situación de James Rodríguez para 2026 aún no está confirmada: no hay un club definido oficialmente. A finales de 2025 su contrato con Club León expira y la dirigencia decidió no renovarlo, por lo que quedará como agente libre para el próximo año.

Periodistas especializados en transferencia de jugadores, como Fabrizio Romano, han informado que James “estará disponible como agente libre nuevamente para 2026”. Esto implica que tendrá libertad para negociar con cualquier equipo que muestre interés, dentro o fuera de México.

Entre las posibilidades que se nombran aparece una posible mudanza a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Algunos reportes indican que James considera esa liga como una opción atractiva para mantenerse competitivo antes del torneo mundial con la selección nacional, dado que en la MLS podría encontrar un entorno con menos presión intensa de la que vivió en su paso por León.

No obstante, hasta ahora no existe un anuncio oficial de firma con ningún club. El volante colombiano permanece sin equipo mientras evalúa sus opciones, lo que genera expectativa entre clubes de la MLS y de otras ligas que podrían buscar sus servicios en 2026.

¿Cuántos jugadores van por equipo al Mundial 2026?

La Fifa ya confirmó cuántos jugadores podrá tener cada selección en la plantilla oficial del Copa Mundial de la Fifa 2026. El número máximo se mantendrá en 26 futbolistas por equipo.

Esto implica que cada país clasificado debe presentar una ‘lista definitiva’ con al menos 23 jugadores y no más de 26, de los cuales mínimo tres deben ser porteros.

Esta decisión surge tras confirmarse que no habrá un aumento en la cantidad máxima de convocados, contrario a rumores que apuntaban a ampliar el cupo hasta 30 jugadores.

Además, la lista preliminar (de candidatos iniciales) que cada federación envía a la Fifa puede ser mucho más amplia, entre 35 y 55 futbolistas, de la cual luego se seleccionará la plantilla definitiva.

Por tanto, aunque el torneo de 2026 será el primero en tener 48 selecciones participantes y un formato ampliado, la plantilla de jugadores por selección se mantiene con los mismos límites que en la edición anterior.

Este planteamiento obliga a los técnicos a hacer una selección más cuidadosa del equipo: deben balancear experiencia, versatilidad, recambio y cubrir todas las líneas dentro del cupo permitido. Asimismo, la norma de al menos tres porteros sigue vigente, lo cual restringe aún más los espacios para jugadores de campo.

Así, en el Mundial 2026 cada equipo podrá inscribir un máximo de 26 jugadores para su plantel oficial, con un mínimo de 23, manteniendo el cupo de guardametas obligatorio, tal como en las ediciones recientes.

