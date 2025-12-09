En un gesto que pocos anticipaban, el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, tomó una decisión inesperada con Luis Díaz, uno de los jugadores más determinantes del club a lo largo de la temporada: concederle varios días de descanso en plena actividad del club.

Aunque el colombiano atraviesa un momento destacado y ha sido clave tanto en Bundesliga como en Champions League, el entrenador consideró que era el momento adecuado para priorizar su bienestar personal.

La decisión fue explicada por Kompany en rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Sporting Lisboa, un duelo en el que, de entrada, Luis Díaz no es tenido en cuenta por suspensión.

Según el entrenador, el desgaste acumulado por el extremo guajiro en los últimos meses y la carga competitiva que ha asumido desde su llegada al equipo justificaban plenamente este ‘premio’.

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, explicó Kompany, dejando ver que la decisión mezcla razones deportivas con una sensibilidad que no siempre se evidencia en el fútbol de élite.

Kompany says he has given Luis Díaz a few days off (since he's suspended tomorrow and on the weekend): "Lucho has played all games, for us and the national team. He's always on long journeys to South America and back. He spent a long time in England, where he never had Christmas… pic.twitter.com/Ub0Tf64ujK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2025

Y es que la temporada de Luis Díaz con el Bayern ha sido intensa desde el primer día. El colombiano no solo viene siendo habitual en las convocatorias de la Selección Colombia para Eliminatorias, sino que también ha actuado en todos los compromisos del conjunto bávaro.

A eso se suman los largos viajes entre Alemania y Sudamérica, y la transición desde el rígido calendario inglés, donde las festividades de fin de año casi nunca significan pausa para los futbolistas.

Ese contexto llevó al cuerpo técnico a considerar que, ante la suspensión de Díaz tanto en Bundesliga como en Champions, lo más conveniente era permitirle desconectarse unos días.

En el torneo local se perderá el duelo ante el Mainz, luego de ver la quinta tarjeta amarilla en el partido contra Stuttgart, en el que también aportó una asistencia. Por Champions ya había cumplido una fecha de sanción.

El club recibió una noticia adicional que favorece al colombiano: la Uefa aceptó el recurso del Bayern sobre su caso disciplinario, reduciendo la sanción de tres a dos partidos. Eso le permitirá regresar al certamen el próximo 21 de enero, cuando el equipo enfrente a Union Saint-Gilloise.

Aunque se trate de un descanso, en el Bayern Múnich dejaron claro que Luis Díaz no podrá desconectar del todo del fútbol. Kompany explicó que el jugador estará bajo un plan de trabajo individual diseñado para mantener su forma física, acompañado por su equipo de fisioterapeutas privados que suelen colaborar con él en momentos de pausa competitiva.

“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”, detalló el entrenador.

El objetivo es que Díaz llegue en condiciones óptimas al último partido del año y, más adelante, a su regreso a la Champions. En el club confían en que este respiro no solo lo revitalice físicamente, sino que le permita recuperar energía mental, especialmente después de un año en el que ha debido adaptarse a un nuevo país, a un nuevo estilo de juego y a una exigencia competitiva que no da tregua.

