A pesar de que Luis Díaz es ídolo de Bayern Múnich en la Bundesliga, hay una preocupación alrededor de Harry Kane por la posibilidad latente de que salga del equipo en los próximos meses.

El asunto tomó fuerza por una revelación del presidente de honor del club bávaro, Uli Hoeness, sobre una cláusula que abre esa inesperada puerta y salió a flote en el diario especializado Sport.

¿Cuál es la cláusula que tiene Harry Kane con Bayern Múnich?

“[Kane] Tiene una cláusula de rescisión anual hasta finales de este mes de enero. Damos por hecho que cumplirá su contrato hasta 2027, pero sí que existe esta cláusula para irse en verano”, contó el directivo.

Lo cierto es que a pesar de que la pesadilla está latente en Bayern, donde el inglés es figura junto a Luis Díaz, hay confianza en que se mantenga de cara al futuro en el club bávaro.

“Si dependiera de nosotros (y he oído que también depende de él), la ampliaría. Su familia está muy contenta. En Múnich, uno puede seguir con sus asuntos en paz. Harry Kane solo podía salir con guardaespaldas cuando residía en Londres y eso afecta. No necesito necesariamente ese tipo de vida y creo que él aquí se siente muy a gusto con nosotros”, afirmó.

El tema no es menor en el equipo dirigido por el belga Vincent Kompany, pues la llave de Kane y Díaz ha logrado un excelente rendimiento para poner en lo más alto a un equipo que ha alcanzado gran regularidad.

De acuerdo con Sport, la intención del ícono de la selección de Inglaterra es negociar en enero una extensión de contrato de como mínimo dos años más, es decir, estar hasta 2029, pues busca estar en un club de alto nivel al menos hasta esa época.

Barcelona ha rondado a Kane, cuya opción para salir de Bayern es por 65 millones de euros y que percibe salario de 20 millones de euros brutos. Lo cierto es que esa cantidad es menor a la que gana el polaco Robert Lewandowski en el club catalán, según medios españoles.

Si bien la opción de la salida de Kane está sobre la mesa, queda por esperar cómo se desenvuelve el tema para que el dolor de cabeza no sea más que un miedo temporal.

¿Cuántos goles lleva Harry Kane con Bayern Múnich?

Harry Kane, colega de Luis Díaz en Bayern Múnich, ha acumulado una cifra notable de goles desde su llegada en 2023: ha marcado 76 tantos en la Bundesliga con el Bayern a lo largo de su carrera en la liga alemana.

En todas las competiciones en las que participa el Bayern (liga, copas nacionales e internacionales, Champions League, Supercopa, etc.) los datos recientes muestran que Kane ha anotado aproximadamente 104 goles en 107 partidos con el Bayern, según Stat Muse. Esta cifra representa su cuenta global de goles con el club hasta noviembre de 2025.

En la temporada actual 2025-2026, los registros indican que Kane ha empezado de forma demoledora: sus estadísticas registran que ha marcado 19 goles en club en todas las competiciones.

La consistencia goleadora de Kane en el Bayern ha sido tal que en la temporada 2024-25 se coronó nuevamente como máximo goleador de la Bundesliga. En esa campaña, anotó 26 goles, ayudando al Bayern a conquistar el título de liga y llevándose además el reconocimiento de Jugador de la Temporada.

¿Cuál es el próximo partido de Bayern Múnich?

Según el calendario oficial, el próximo compromiso del Bayern Múnich| será contra 1. FC Union Berlin. El partido corresponde a los octavos de final de la copa alemana (DFB-Pokal) y está programado para el miércoles 3 de diciembre de 2025.

Después de ese encuentro, el siguiente partido en la agenda del Bayern apunta a la liga local: VfB Stuttgart vs Bayern, que se jugaría el sábado 6 de diciembre de 2025.

El equipo de Luis Díaz y Harry Kane pretende mantenerse en lo más alto de Alemania, con una dupla que ha demostrado calidad y eficacia, en la búsqueda de confirmar eso con más títulos.

