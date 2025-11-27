Luis Díaz es ídolo de Bayern Múnich, pero en Liverpool no lo olvidan y, con los malos resultados actuales de ese equipo, salió a flote una revelación sobre la salida del colombiano de ese tradicional club.

Un periodista del diario inglés Caught Offside señaló que la venta fue una determinación “netamente dirigencial”, versión que reveló que el responsable directo habría sido el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes.

Ese directivo descartó la petición de Arne Slot de renovar el contrato de Díaz y autorizó su traspaso al Bayern, club alemán que ofreció 75 millones de euros, cifra que el Liverpool terminó aceptando, dando vía libre a la salida del colombiano.

“Ha habido algunos problemas aparentes entre Slot y el director del Liverpool, Richard Hughes, después de que este último anulara al primero sobre la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich este verano”, expuso el medio.

Mucho se especuló sobre el real interés del técnico neerlandés en mantener al jugador de Selección Colombia, pero ahora queda en evidencia que hubo mucho más detrás.

El impacto de la partida de Díaz ya se siente en el rendimiento del Liverpool: con varias derrotas recientes, entre ellas una caída en Champions League ante el PSV y malos resultados en la Premier, muchos aficionados y periodistas coinciden en que se extraña al guajiro.

Se resalta su importancia tanto por su rendimiento ofensivo como por su entrega emocional, cualidades que, según quienes lo conocen en el club, no eran fáciles de reemplazar.

Mientras tanto, Díaz ya ha destacado en su etapa con Bayern, donde se espera que aporte toda la profundidad, técnica y desequilibrio por banda que lo definieron en Inglaterra.

Por su parte, en Anfield el debate ya no gira solo en torno al traspaso, sino en quién asumirá el vacío que deja el colombiano: si la inversión en nuevos fichajes logrará llenar ese hueco. El resultado ya se ve en la cancha y en la reacción de la hinchada.

¿Quiénes llegaron como refuerzo de Liverpool luego de Luis Díaz?

Después de la salida de Luis Díaz al Bayern Múnich, el Liverpool FC apostó por reforzar su plantilla con varios fichajes destacados durante el mercado de verano de 2025.

Uno de los movimientos más llamativos fue el de Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, cuya llegada implicó una de las inversiones más grandes en la historia del club.

Además, se sumó Hugo Ekitike, al que Liverpool incorporó desde Eintracht Frankfurt con la intención de reforzar su ofensiva luego de la partida de Díaz. Para reforzar otras zonas del campo, el club fichó al lateral izquierdo Milos Kerkez, proveniente de Bournemouth FC, apuntando a fortalecer la defensa en una temporada de transición.

En portería, la incorporación de Giorgi Mamardashvili desde Valencia CF buscó aumentar la competencia entre los guardametas del plantel. También llegaron jugadores como Giovanni Leoni (desde Parma) y Will Wright (desde Salford City), reforzando la profundidad de plantilla.

Estadísticas de Luis Díaz con Liverpool

Estos son algunos datos de Luis Díaz durante su paso por Liverpool, según el portal LFC History:

En competiciones de liga, Díaz disputó 103 partidos para Liverpool, en los cuales anotó 29 goles y dio 15 asistencias.

En todas las competiciones oficiales (liga, copas nacionales e internacionales), su saldo con Liverpool alcanza 148 apariciones, 41 goles marcados y 16 asistencias.

Durante la temporada 2024/2025, su última con el club, fue su campaña más productiva: acumuló alrededor de 14 goles y 5 asistencias en los diversos torneos que disputó con los ‘Reds’.

Esa misma temporada, su aporte ofensivo fue esencial: con sus goles y asistencias contribuyó de manera decisiva al título de liga de Liverpool, participando directamente en un porcentaje relevante del total de tantos del equipo.

En cuanto a estilo de juego, Díaz mostró un perfil ofensivo completo: en su paso por la Premier League registró un promedio de aproximadamente 0,28 goles por partido, con buen número de disparos (230) y una precisión de tiro del 36 %.

El palmarés de Luis Díaz en Liverpool incluye cinco títulos oficiales: la Premier League 2024-2025, la FA Cup 2021-2022, dos EFL Cups obtenidas en 2022 y 2024, y la Community Shield de 2022.

