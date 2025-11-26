En medio del panorama en el fútbol internacional, Luis Díaz no se contuvo durante el partido de Bayern Múnich de visitante contra Arsenal en la Champions League, donde estuvo ausente en la derrota 3-1 en Londres.

El delantero colombiano apareció desde su cuenta personal de Instagram para enviar un mensaje, en el que mostró que se convirtió en un fanático más del equipo bávaro para la visita en Inglaterra.

El guajiro etiquetó al club en esa publicación, al tiempo que usó emojis reflejando fuerza y cariño como parte de su intención para el apoyo correspondiente en el quinto partido en el certamen.

Incluso, mostró que desde el primer minuto estuvo pendiente, a pesar de que el resultado para sus compañeros fue malo debido a que Bayern perdió el primer partido en Champions de esta temporada.

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que Díaz llegó como uno de los refuerzos de lujo en el tradicional equipo alemán, que sintió la ausencia de una de sus grandes figuras.

De hecho, los dirigidos por el belga Vincent Kompany perdieron el primer lugar en la tabla de posiciones en detrimento de Arsenal, rival de turno que impuso condiciones en el torneo.

¿Cuántos partidos de sanción tiene Luis Díaz en Champions?

Luis Díaz tiene actualmente una sanción de tres partidos en la UEFA Champions League, tras la roja directa que recibió en el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint‑Germain (PSG) a principios de noviembre de 2026.

La sanción fue impuesta por la organización UEFA luego de considerar que la entrada de Díaz sobre Achraf Hakimi constituyó un acto de “serious rough play” (juego brusco grave).

Como consecuencia, Díaz no podrá participar en los próximos tres partidos del Bayern Múnich en la fase de grupos de la Champions 2025/26, incluyendo (según el calendario oficial al momento de la sanción) los encuentros ante Arsenal F.C., Sporting CP y Royale Union Saint-Gilloise.

Aunque desde el Bayern se anunció la intención de apelar la sanción, alegando que la entrada no fue un acto de violencia deliberada, hasta ahora la suspensión de tres partidos se mantiene vigente. Si no se logra, solo volvería hasta finales de enero de 2026 en el torneo.

La decisión ha causado debate entre aficionados y prensa especializada, ya que inicialmente se esperaba una sanción de solo un partido, pero la gravedad de la falta y la lesión sufrida por Hakimi habrían motivado una pena mucho más severa.

¿Cuál es el próximo partido de Bayern Múnich en Bundesliga?

El próximo partido del Bayern Múnich en la Bundesliga, tras su triunfo 6-2 ante SC Freiburg, será contra FC St. Pauli. Ese partido está programado para el sábado 29 de noviembre de 2025, en el estadio Allianz Arena.

Respecto a cómo va el Bayern en el torneo, tras vencer al Freiburg ya suma 31 puntos y sigue como líder de la liga. Su rival, St. Pauli, se encuentra en una situación muy distinta: en la 2025/26 acumula solo 7 puntos en la Bundesliga.

Este contexto, Bayern como líder con amplia ventaja y St. Pauli con pocos puntos, convierte el duelo en un claro favoritismo para el Bayern, que intentará aprovechar su condición de local y mantener su dominio en la tabla.

Cabe remarcar que Luis Díaz llega con la primera oportunidad de disputar este partido debido a que no compitió en el partido de la Champions League debido a la mencionada sanción.

De hecho, el técnico belga Vincent Kompany afirmó que espera contar con el delantero colombiano durante estos juegos al entender que la plantilla tiene múltiples retos a pesar de no ser muy extensa, muy a pesar de las contrataciones que se hicieron para la presente temporada.

