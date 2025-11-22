Bayern Múnich tuvo a Luis Díaz todo el partido en el triunfo 6-2 contra Friburgo en la fecha 11 de la Bundesliga, en un juego que estuvo marcado por un comienzo que parecía más que atípico.

El equipo visitante asustó al local con un 0-2 en apenas 17 minutos de juego, con una sorpresa que pintaba como batacazo contra un equipo que viene con una temporada invicta en Alemania y Europa.

Lo llamativo fue porque esta situación adversa ni siquiera se presentó en la visita de Champions League en Francia contra PSG, duelo que en su momento acabó 1-2 a favor de los alemanes y desembocó en la sanción en contra de Luis Díaz.

A pesar de eso, el equipo en el que milita Díaz confirmó su buen momento para revertir de manera épica y con absoluta superioridad una contrariedad que sirve como advertencia de cara al futuro.

Lee También

Cabe remarcar que el delantero colombiano de 28 años no anotó gol contra Friburgo, en medio de la media docena de celebraciones por parte de los dirigidos del belga Vincent Kompany.

La victoria confirmó a Bayern Múnich en el liderato de Bundesliga luego de la fecha 11, con 31 puntos, 8 más que su inmediato seguidor en el campeonato de Alemania, Bayer Leverkusen (a falta del juego del Leipzig).

La remontada arrancó con gol de Lennart Karl (admirador de Luis Díaz) al minuto 22, seguido por tantos del francés Michael Olise (en dos ocasiones), Harry Kane, Dayot Upamecano y el senegalés Nicolas Jackson.

¿Cómo jugó Luis Díaz con Bayern Múnich contra Friburgo?

El partido del delantero colombiano fue discreto, a pesar de la victoria de los dirigidos por el director técnico Vincent Kompany en la fecha 11 de la Bundesliga en condición de local.

Díaz sintió el peso de los traslados desde Estados Unidos hasta Alemania y no lució con la brillantez de otros partidos, aunque tampoco desentonó lo suficiente como para que el estratega decidiera sentarlo.

De hecho, el jugador de Selección Colombia estuvo durante todo el partido en el terreno de juego, a diferencia de otros titulares habituales en Bayern Múnich como el inglés Harry Kane o los alemanes Leon Goretzka y el juvenil Lennart Karl.

Sin embargo, el guajiro no ofreció ninguna asistencia en los seis goles de la jornada ni tampoco sumó en un promedio de anotaciones en el que venía tan firme durante lo corrido del campeonato alemán.

Lo cierto es que nada de eso le impidió a Bayern Múnich confirmar su poderío contra un equipo que llegó al Allianz Arena dando un golpe de autoridad en el arranque, arremetida que se encontró con una respuesta contundente.

Díaz se ha consolidado como uno de los hombres de confianza para el club bávaro, acumulando no solo buenos comentarios por parte de su técnico y de directivos, sino también de expertos que antes fueron detractores.

¿Cuál es el próximo partido de Bayern Múnich?

El próximo partido del Bayern Múnich será contra el Arsenal, por la fase de grupos de la UEFA Champions League, programado para el 26 de noviembre de 2025. Luis Díaz se pierde este juego por sanción.

Según el calendario oficial, este choque se jugará en el Emirates Stadium, en Londres, y es clave para las aspiraciones del Bayern en la competición, donde se mantiene invicto.

Este encuentro llega pocos días después de la victoria del Bayern sobre el Freiburg en la Bundesliga, lo que les da buen impulso a pesar de la mencionada adversidad con el colombiano por el castigo de tres fechas (aún en apelación ante Uefa).

Será un partido importante para el equipo dirigido por Vincent Kompany, que buscará consolidarse en su grupo de Champions y mantener su buen rendimiento internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z