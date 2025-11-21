Luis Díaz quedó viendo un chispero, luego de que recibió tres fechas de sanción en la Champions League. El colombiano estará lejos de las canchas en el certamen más importantes de Europa como castigo por la delicada falta que cometió en el partido de PSG vs. Bayern Múnich, el pasado 4 de noviembre.

Luis Díaz metió golazo impensable con el Bayern: lo hizo desde ángulo casi imposible

En ese encuentro, ‘Lucho’ perdió un balón con el lateral del club francés, Achraf Hakimi, y en un intento de recuperar la pelota, se lanzó con una tijera. No obstante, calculó mal y derribó con fuerza al jugador marroquí, por lo que vio la roja directa, luego de una revisión en el VAR.

El futbolista africano quedó lesionado por la grave acción y su presencia en el Mundial de 2026 peligra, principalmente por ser una de las piezas claves en la Selección de Marruecos, semifinalistas en la anterior edición de 2022.

En ese encuentro, el cuadro bávaro derrotó a los parisinos 1-2 en el Parque de los Príncipes. Precisamente, fue Díaz el que hizo las dos anotaciones para darle la victoria a su club.

¿Qué partidos se perderá Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League?

Con la sanción de la Uefa, el guajiro será una baja importante para el cuadro rojo alemán, especialmente porque uno de los encuentros que se perderá es contra el Arsenal de visitante, el próximo miércoles 26 de noviembre. Este encuentro es clave ya que se trata de rivales directos, además que el cuadro inglés es uno de los más complicados para vencer.

¿Mensaje para Luis Díaz? Hakimi rompió silencio luego de lesión que lo dejó afuera largo tiempo

Además, no podrá estar en el duelo contra el Sporting de Lisboa por la sexta fecha, que se jugará en el Allianz Arena de Múnich el 9 de diciembre. Tampoco podrá estar disponible para el encuentro en Bélgica contra el Union Saint-Gilloise, que se disputará el 21 de enero.

‘Lucho’ podrá volver a jugar en Champions hasta el 28 de enero, cuando se dispute la octava y última fecha. Los alemanes visitarán al PSV de Países Bajos en esa jornada.

