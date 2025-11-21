La grave lesión que marginó a Kevin Mier de las canchas con el Cruz Azul parece ser solo una de las batallas que el portero colombiano debe enfrentar. Al drama deportivo se suma ahora un delicado ‘chicharrón’ legal en México, pues el exjugador de Atlético Nacional ha sido directamente señalado en una demanda civil por incumplimiento de contrato de arrendamiento y supuestos daños a la propiedad. Este proceso ya está activo ante el poder judicial de la Ciudad de México e involucra al futbolista en una situación financiera y legal que ensombrece su presente en el fútbol azteca.

Según el expediente 500/42025, revelado por el medio ESTO y fechado el pasado 9 de octubre, el arquero enfrenta un proceso de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo. La propietaria del inmueble, Yolanda Muñiz Martínez, lo acusa de no cumplir con los términos del alquiler de la residencia ubicada en la zona de San Jerónimo, en Magdalena Contreras, donde Mier vivió durante aproximadamente un año y medio tras recibirla de manos de su compatriota Kevin Castaño.

El problema económico es significativo. La demanda establece que Mier arrastra un adeudo de tres meses de renta, una suma que actualmente asciende a 270 mil pesos mexicanos (54’945.518 pesos colombianos) y que, dada la naturaleza del proceso legal en curso, continúa incrementándose. Pero la controversia va más allá de los pagos pendientes. La dueña de la casa también ha denunciado el faltante de un horno de microondas que hacía parte de los electrodomésticos incluidos en el contrato de arrendamiento.

La situación de la vivienda es otro punto de conflicto. La propietaria ha reportado graves daños a la propiedad, catalogando el inmueble como en ruinas y aportando como prueba un video donde se aprecian muebles golpeados, rotos y en mal estado.

🚨Exclusiva🚨 Dicen que hasta el horno se llevó, el arquero de Cruz Azul está metido en un problema legal por dejar en ruinas la casa que rentaba 🧐 Acá lo que pasó 👉🏻 https://t.co/6Zilmab7mT 📹 @JorgeeBrioness pic.twitter.com/8WROjbUB4p — Esto en Línea (@estoenlinea) November 21, 2025

El origen del conflicto, según el testimonio de la propietaria, se remonta a un turbulento episodio dentro de la residencia. Yolanda Muñiz Martínez relató a ese medio que el portero tuvo una fuerte reacción al descubrir un robo: “Mier se puso muy loco porque la chica que le hace la limpieza le robó 15 pares de tenis”, explicó la demandante. La pareja del futbolista le habría informado que, a raíz de este incidente, él decidió no volver a la casa y, consecuentemente, se negó a seguir pagando la renta, desentendiéndose del contrato de forma unilater

No obstante, hasta el momento, Kevin Mier, quien fue operado y estará seis meses por fuera de las canchas no se ha pronunciado al respecto. Se espera conocer su versión sobre estos señalamientos hecho por la mujer.

