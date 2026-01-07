Este 7 de enero, previo a las movilizaciones convocadas por Gustavo Petro, se conoció que el mandatario colombiano sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Justamente, Petro había convocado a los ciudadanos a salir a las calles en protesta a las recientes amenazas de Trump sobre adelantar una operación militar en el país. El primer mandatario colombiano invitó a “defender la soberanía”, teniendo en cuenta la intervención de EE.UU. a Venezuela.

Si bien en días anteriores el tono había escalado entre los presidentes, también desde el Gobierno se han buscado los canales diplomáticos para calmar los ánimos. Por ejemplo, Benedetti emitió una reciente comunicación en la que dio a conocer que seguirán cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y en un caso más reciente, estuvo la reunión de la canciller Villavicencio con el encargado de Negocios en Bogotá para compartir la nota de protesta a las declaraciones del presidente estadounidense.

Sin embargo, Gustavo Petro ha insistido en varias ocasiones, a través de sus redes sociales, en ir en contra de los señalamientos de Trump, rechazando que lo llame “jefe de narcotráfico”, la captura de Nicolás Maduro, la intervención a Venezuela por el petróleo, entre otros aspectos.

Por ahora, se espera que Gustavo Petro aparezca en la Plaza de Bolívar para dar a conocer cómo fue esta comunicación y cuál será su postura posterior a la llamada que ocurrió este miércoles entre los presidentes.

De forma preliminar se conoce que la comunicación de los presidentes duró 15 minutos y contó con la compañía de un traductor.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.