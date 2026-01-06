Gustavo Petro levantó polémica por sugerir la construcción de una estatua de un jaguar como símbolo de la soberanía nacional. Las críticas apuntan a que la iniciativa surge en un momento marcado por tensiones diplomáticas y dificultades económicas, lo que abrió un debate sobre las prioridades del Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ministro de Justicia denuncia a congresistas opositores por incitar intervención militar extranjera en Colombia)

Uno de los pronunciamientos más duros vino del precandidato presidencial David Luna, quien cuestionó que el mandatario piense en monumentos mientras el país enfrenta problemas estructurales. Según Luna, el jefe de Estado se encuentra enfocado en “monumentos a su vanidad”, pese a que Colombia atraviesa una crisis en múltiples frentes que requieren atención inmediata.

El excongresista enumeró una serie de pendientes que, a su juicio, evidencian un desfase entre el discurso presidencial y la realidad del país. Entre ellos mencionó la falta de control territorial, con el 71 % de los municipios bajo amenaza de grupos armados; los resultados de la llamada Paz Total, que deja más de 91.000 desplazados y 101.000 personas confinadas en lo que va del año; y el deterioro de la seguridad, con 10.018 homicidios en 2025, un aumento del 2 % frente al año anterior.

Lee También

Vieron este trino? Sí, es el presidente, en medio de una crisis diplomática y, según él, en emergencia económica, pensando en monumentos a su vanidad. Le pregunto por estos pendientes, presidente Gustavo Petro: •Le pregunto por el control territorial, que usted se… https://t.co/rwloPhURXW — David Luna (@lunadavid) January 6, 2026

Pedido de David Luna a Gustavo Petro

Luna también cuestionó la situación en sectores clave como la energía, con un déficit de 171 megavatios; el sistema de salud, que arrastra una deuda de $32,9 billones con hospitales y clínicas; y el fondo de prestaciones del magisterio (FOMAG), con más de $2 billones en deudas y pérdidas.

A esto sumó el freno a programas de vivienda como Mi Casa Ya, el bajo avance en educación superior frente a la meta de 500.000 cupos, el crecimiento de la informalidad laboral hasta el 55,4 % y la limitada conectividad rural, que solo cubre al 41,9 % de los hogares. En su mensaje, David Luna hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que concentre su gestión en resolver estos problemas de fondo.

“Presidente, despierte. Todo día que le quede en la Presidencia puede ser bien trabajado. Deje de pensar en jaguares, monumentos y vanidades, que la cosa no está para pendejada”, escribió Luna en X.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.