El régimen venezolano confirmó este viernes que el depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en Estados Unidos, según informó Diosdado Cabello, uno de los principales funcionarios del gobierno chavista. La información llega días después de que documentos judiciales revelaran que la audiencia de Maduro incluyó el acuerdo para el ingreso de un funcionario venezolano a la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde ambos están recluidos.

Cabello abordó el tema durante un acto público en Valles del Tuy, en el estado Miranda (Venezuela), donde destacó que el gobierno venezolano está “haciendo esfuerzos continuos” con miras al regreso de Maduro y Flores al país. “Todos los días hacemos esfuerzos, no hay día en el cual no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia”, afirmó, subrayando el compromiso oficial con la situación de la pareja presidencial.

El funcionario detalló que la visita que confirmó fue hecha por un representante consular venezolano y que este encuentro permitió que Maduro “pueda manifestarle cualquier cosa” al funcionario que lo visitó, en un acto que Cabello dijo está autorizado por el derecho internacional. “Ya tuvo su primera visita consular, le fue concedida”, añadió, resaltando que el acceso del funcionario extranjero al centro penitenciario fue posible pese a que Venezuela no cuenta actualmente con embajada ni consulado permanente en Estados Unidos.

Los documentos judiciales que dieron a conocer la visita fueron elaborados por la fiscalía del caso y enviados al juez de distrito Alvin K. Hellerstein. La carta indica que el encuentro fue acordado en la comparecencia y lectura de cargos de Maduro y Flores el pasado 5 de enero, dos días después de su captura en una operación dirigida desde Washington que resultó en su traslado desde Caracas a Nueva York.

Según especialistas, las visitas consulares no son un derecho automático para todos los presos extranjeros en cárceles federales de Estados Unidos, aunque sí pueden ser autorizadas en casos específicos. El abogado penalista Robert Pelier explicó a NTN24 que lo que sí está garantizado para cualquier detenido es el derecho a un equipo legal y a revisar las acusaciones en su contra, a diferencia de las visitas de funcionarios consulares, que dependen de acuerdos específicos en cada caso.

Esta visita consular también abre espacio al análisis sobre cómo las relaciones judiciales y diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos se están desarrollando. El caso de Maduro y Flores sigue bajo escrutinio en el sistema legal de EE. UU., con audiencias programadas y respuestas pendientes sobre los pasos a seguir en torno a su futuro judicial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.