La investigación por la muerte de Cristian Sneider Martín Martín, el estudiante encontrado sin vida en una zona rural de Gachancipá, avanza con nuevas piezas clave en poder de la Fiscalía General de la Nación, que ya cuenta con el celular y el computador personal del menor para su análisis forense.

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, en las últimas horas, los dispositivos fueron entregados por la familia del joven con el propósito de aportar elementos que permitan reconstruir sus últimas horas, identificar posibles contactos y establecer si llegó solo al municipio o acompañado por otra persona.

Las autoridades también revisan conversaciones, fotografías, videos y comunicaciones con amigos cercanos. Según allegados, todo el material disponible se puso a disposición de los investigadores con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Últimos mensajes y líneas de investigación

Entre los datos que forman parte del expediente se encuentran los últimos chats del estudiante, que corresponden a intercambios con su pareja sentimental durante el día de su desaparición. En esos mensajes se evidencia preocupación por la falta de respuesta del joven desde horas de la mañana, así como llamadas sin contestar en la noche.

Según imágenes a las que tuvo acceso el rotativo, hacia las 3:23 a. m. del lunes 16 de febrero, la novia de Martín se despidió con un: “Hasta mañana, mi vida preciosa. Te amo”. Posteriormente, el joven respondió “Buenos días, amor”, en el momento en que se disponía a salir para la universidad.

Posteriormente, hacia las 11:36 a. m., ella intenta comunicarse de nuevo y le escribió ¿Amor mío, cómo vas?”. De la misma manera, el chat reporta otro mensaje a las 12:42 de la tarde, en el que la joven pregunta: “¿Vida mía, saliste?”.

A esto se le suman varias llamadas sin respuesta que recibió el estudiante en las horas de la noche. Con estas comunicaciones los investigadores intentan determinar a qué hora el joven desapareció y por qué terminó en Gachancipá.

La familia sostiene la hipótesis de participación de terceros en la muerte y pide avances contundentes en el proceso judicial. La madre del menor manifestó su intención de llegar hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad del caso.

Entrega del cuerpo y verificación de movimientos

El cadáver del estudiante fue trasladado a un centro médico en Zipaquirá, desde donde se programó su entrega a los familiares. En paralelo, los investigadores buscan confirmar la ruta que siguió el joven el día en que desapareció, incluyendo desplazamientos previos y posibles encuentros con otras personas.

El caso continúa bajo análisis judicial mientras se esperan resultados técnicos de los dispositivos electrónicos, considerados determinantes para esclarecer las circunstancias de la muerte del estudiante.

