La comunidad de la Universidad El Bosque y el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, no salen del asombro tras el trágico hallazgo del cuerpo de Cristian Esneider Martín Martín, un joven brillante que cursaba primer semestre de Matemáticas y Ciencia de Datos. Lo que comenzó como una angustiante búsqueda desde las 4:40 a. m. del pasado lunes, terminó en una zona desolada conocida como la vereda San Bartolomé.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, tras el hallazgo, las dudas no han hecho más que crecer. Mientras las autoridades locales mencionan escenas que sugerirían un atentado contra su propia vida, la familia de Cristian rompió el silencio para denunciar que el caso no es tan claro como parece.

El alcalde de Gachancipá, Alfonso López, reveló detalles que resultan desconcertantes. El cuerpo fue encontrado gracias a la geolocalización de su celular. Según el mandatario, el joven tenía todas sus pertenencias intactas: “Lo que se nos hace extraño es que tenía su computador, su celular, su plata, su maleta. Todo lo tenía junto a él”, afirmó a medios locales.

Además, el reporte preliminar de la Policía indica que el cuerpo estaba “suspendido” y que, a simple vista, no presentaba rastros de violencia o forcejeo. No obstante, para Augusto Martín, padre del menor, esta narrativa carece de sentido.

Lee También

En declaraciones a Blu Radio, el padre de Cristian fue enfático en señalar que su hijo no tenía motivos ni conocimiento geográfico para terminar en ese punto de Cundinamarca. “Él no conocía la zona. Nosotros nunca vinimos por acá… ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”, sentenció con dolor.El cuerpo de Cristian Esneider Martín, de solo 16 años, fue hallado en una zona boscosa de Gachancipá

Su madre, Janeth Martín, se sumó al clamor de justicia y rechazó la idea de que su hijo se hubiera hecho daño: “¿Quién me le quitó la vida a mi gordo? ¿Por qué me le quitaron la vida?”, cuestionó, exigiendo que Medicina Legal aclare si hubo intervención de terceros.

Las autoridades están revisando minuciosamente el sistema de cámaras de seguridad del municipio para determinar si Cristian llegó solo o acompañado al sector que frecuentan ciclomontañistas. La Fiscalía ya abrió una noticia criminal para esclarecer si hubo “manos criminales” detrás de la muerte del joven de 16 años, cuya partida deja un vacío inmenso en el mundo académico.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables