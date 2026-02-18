El centro histórico de Bogotá fue escenario de un accidente que pudo terminar en tragedia masiva. En la mañana de este martes 17 de febrero, un camión recolector de basura perdió los frenos en las empinadas calles de La Candelaria y terminó incrustado en una vivienda colonial donde funciona el restaurante ‘Enchiladas Candelaria’.

El propietario del negocio, Guy Cutajar, un ciudadano francés radicado en la capital, relató los segundos de terror en los que sintió que el mundo se le venía encima. “Yo me encontraba en el patio, la pared nos separaba. Se escuchó un tremendo trueno, yo pensé que era un terremoto”, manifestó Cutajar a Noticias Caracol.

La suerte estuvo del lado del empresario francés. Según William Pérez, amigo cercano de la víctima, Cutajar quedó a tan solo un metro del lugar donde el pesado vehículo detuvo su marcha tras atravesar la pared de la fachada.

El alivio de la comunidad se mezcla con la preocupación por lo que pudo ser: de haber ocurrido el accidente una hora más tarde, el restaurante habría estado lleno de comensales. “Hay dos salones con capacidad para 15 personas. Si esto ocurre más tarde, habría sido una tragedia lamentable”, aseguró Pérez a Citytv.

Lo que más perturbó a Cutajar no fue solo el estruendo, sino el vacío que encontró tras el impacto. Al acercarse al vehículo para auxiliar a posibles víctimas, se dio cuenta de que no había nadie en la cabina.

“Lo que más me impactó es que, cuando vi que no era un terremoto, miré a las personas dentro del camión y no había nadie, el camión estaba completamente vacío“, relató con asombro el francés.

La explicación la dio un testigo del sector, quien vio cómo el conductor, al notar que los frenos no respondían en la pendiente, decidió saltar de la cabina metros antes del choque para salvar su vida.

🚚Un camión recolector de basura chocó contra una casa en el sector de La Candelaria, en el centro de Bogotá. 🔴Una de las hipótesis que indagan las autoridades es que el vehículo se habría quedado sin frenos. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas mortales ni personas… pic.twitter.com/c5Mhc1OkjH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 17, 2026

Saldo del accidente

El Cuerpo Oficial de Bomberos reportó que cuatro personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad. Las autoridades de tránsito investigan si el vehículo contaba con la revisión tecnicomecánica al día, mientras los dueños del restaurante evalúan los daños estructurales de la casona histórica que hoy quedó reducida a escombros en su parte frontal.

