En la concurrida Autopista Norte de Bogotá, un trágico accidente de tránsito ocasionó un caos durante la noche y madrugada de este jueves 12 de febrero. El hecho ocurrió en la intersección de la calle 244, donde un menor de edad que conducía a una considerable velocidad impactó su vehículo de lujo contra un camión y un automóvil particular.

Este accidente, que se registró en las primeras horas del día, y que ha sido catalogado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá como un “siniestro vial con fatalidad” dejó un saldo preocupante: inicialmente se confirmó la muerte de otra mujer y otra más herida, quien lamentablemente falleció en la clínica de la Sabana, donde llegó con signos vitales, como informó Blu Radio. Las víctimas fueron identificadas como Edna Rodríguez (conductora) y Rosario Rodríguez (acompañante).

Todo comenzó cuando el vehículo de alta gama, que era manejado por un menor, intentó adelantar un bus intermunicipal próximo al peaje de Los Andes. En su temeraria jornada, el vehículo ocupado por el menor colisionó primero con un camión y posteriormente con otro automóvil particular, cuyas ocupantes eran dos mujeres. La violencia del impacto -que proyectó al vehículo del menor en una zanja del separador central de la vía- resultó letal para la conductora del automóvil particular. Su acompañante, una mujer de 72 años según Blu Radio, era la madre de la que iba al volante.

Frente a la desoladora escena, la Secretaría de Movilidad de Bogotá se pronunció a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), informando que se habían asignado unidades de la Policía de Tránsito y un equipo de criminalística para investigar las causas del accidente.

En ese sentido, como informó Noticias Caracol, las autoridades de tránsito de Bogotá están llevando a cabo una inspección técnica detallada para esclarecer las causas exactas del accidente; sin embargo, en la mañana de este jueves 12 de febrero todavía se reporta un largo trancón.

