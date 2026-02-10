Durante la noche de este lunes 9 de febrero de 2026 una tragedia golpeó al departamento de Tolima en medio de la oscuridad: un violento accidente de vehículos sacudió al sector de Cajamarca, en el Alto de la Línea. Esta vía, que conecta importantes regiones del país, se convirtió en campo de ruinas y dolor al aglutinar los restos de dos motocicletas y tres camiones totalmente destruidos, además de dejar varios lesionados y una persona muerta, de manera preliminar.

El escenario del accidente era, en ese momento, una zona reducida a un solo carril por trabajos de reparación vial. Sin embargo, esa señal pareció no ser suficiente para evitar la tragedia. Según informes de las autoridades y observaciones del video del accidente, una tractomula irrumpió a toda velocidad en el panorama, impactando violentamente contra los demás vehículos, luego de quedarse sin frenos.

Uno de los vehículos, afortunadamente, logró escapar inmaculado del accidente, observando desde una distancia segura cómo los demás eran arrastrados por la tractomula fuera de control. “El vehículo pareció aparecer de la nada, arrasando con todo a su paso”, dijo un testigo, profundamente conmocionado ante el terrible suceso.

“Venía pidiendo vía desde arriba porque se quedó sin frenos, se llevó una turbo, afortunadamente el conductor está bien, pero luego se llevó dos motos y dos carros más”, dijo otro testigo en un video mostrando la magnitud del accidente de tránsito.

Aunque en un principio no se reportaron víctimas mortales por parte de las autoridades, fuentes no oficiales, presenciales en el lugar, afirmaron que sí habían ocurrido muertes. Para entender con precisión lo ocurrido, los investigadores han empezado a analizar en detalle el video del accidente y los desperfectos en el tractocamión, que aparentemente no pudo frenar antes del impacto. De manera preliminar se ha confirmado la muerte de una persona, que sería uno de los motociclistas, quien quedó debajo de una baranda gravemente herido.

#MOVILIDAD #TOLIMA A esta hora se encuentra cerrada la movilidad vía Calarcá – Cajamarca, y viceversa,por tremendo accident3 en el sector del Itaic, de un tractocamión y varios vehículos y motos. Al momento no se tiene conocimiento de cuántos lesionad0s. pic.twitter.com/QFqE7GRF0T — REPORTEROS DE LA LINEA OFICIAL (@REPORTEROSLinea) February 10, 2026

Miguel Bermúdez, director de Tránsito del Tolima confirmó la magnitud de la catástrofe. “El paso de la Línea quedó completamente cerrado”, mencionó en declaraciones a la prensa. Indicó también que se estaban adelantando intervenciones preventivas y pruebas para intentar determinar las causas del múltiple choque.

Las posibles causas del accidente apuntan a un fallo mecánico o en el sistema de frenos del tractocamión que no hubiese permitido al conductor reaccionar a tiempo. “Las imágenes muestran la magnitud de la destrucción”, añadió Bermúdez.

