El nombre de Ricardo Roa volvió a sonar luego de que la Fiscalía anunciara que lo llamará a imputación de cargos por dos investigaciones distintas, una relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro y otra por la compra de un apartamento en Bogotá. Frente a este panorama, el directivo de Ecopetrol respondió a través de su defensa con un comunicado oficial.

Cabe recordar que uno de los procesos tiene que ver con el rol que desempeñó Roa como gerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026. En ese expediente, el Consejo Nacional Electoral concluyó que se habrían superado los topes permitidos de gastos en una cifra superior a los 5.300 millones de pesos, lo que dio pie a una investigación penal.

El otro caso gira en torno a la adquisición del apartamento 901 en Bogotá. En este punto, la Fiscalía investiga a Roa por presunto tráfico de influencias y por la firma de un contrato que no habría cumplido con los requisitos exigidos por la ley, hechos que también motivaron la anunciada imputación.

Ante estas versiones, la defensa del presidente de Ecopetrol, liderada por el penalista Juan David León, salió a aclarar la situación. En el comunicado se afirma que, hasta el momento, no existe notificación formal de citación a audiencia de imputación por parte de la Fiscalía.

Según explicó la defensa, una imputación es un acto de comunicación del ente acusador y, mientras no se surta por los canales institucionales, se mantiene intacta la presunción de inocencia de Ricardo Roa. En ese sentido, recalcaron que el directivo debe contar con todas las garantías para ejercer su defensa.

El abogado también señaló que desde que se conoció la apertura de las investigaciones, se han recopilado elementos que contradicen las acusaciones. Aseguró que cualquier señalamiento será debatido dentro del proceso y ante las autoridades judiciales competentes.

#ATENCIÓN | El equipo de defensa del presidente de Ecopetrol (@ECOPETROL_SA), Ricardo Roa, confirmó que aún no ha sido notificado de las audiencias de imputación de cargos por los delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales. Señaló que su cliente mantiene… pic.twitter.com/yqtkBtXynl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 9, 2026

Finalmente, la defensa destacó que Roa ha mantenido una actitud de respeto frente a las instituciones y que ha atendido cada requerimiento de las autoridades sin dilaciones. En el comunicado no se menciona si el presidente de Ecopetrol continuará o no en el cargo mientras avanzan las investigaciones.

