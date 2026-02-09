Ante la emergencia climática que se vive en Córdoba y que ha golpeado con fuerza a Montería, el presidente Gustavo Petro cambió de última hora el lugar en el que se hará el consejo de ministros y confirmó que la sesión se llevará a cabo desde la capital del departamento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alerta en Córdoba y Montería: Urrá aumenta descargas al río Sinú por fuertes lluvias y altos niveles del embalse)

Según informó la Presidencia de la República, la reunión del alto Gobierno se desarrollará este mismo día, a partir de las 7:00 p. m., directamente desde Montería. La decisión se toma en medio de las afectaciones provocadas por las lluvias y con el objetivo de atender la emergencia desde el territorio.

🔴Esta noche, a las 7:00 p. m., el Presidente @PetroGustavo y el Gobierno Nacional sesionarán desde Montería, Córdoba, el Consejo de Ministros para atender, desde el territorio, la emergencia generada por las lluvias. Sigue la transmisión en las redes de @infopresidencia e… pic.twitter.com/ovDqTdfEte — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 9, 2026

De acuerdo con el contexto conocido, la agenda del presidente Petro durante la jornada incluirá varias reuniones privadas y, posteriormente, el desplazamiento junto a todo su gabinete hacia Montería, donde se adelantará el consejo de ministros.

Este cambio en la programación se da luego de que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistiera públicamente en la necesidad de que el consejo se hiciera en el departamento, dada la magnitud de la emergencia que se presenta por las inundaciones.

“Presidente Gustavo Petro, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real”, expuso Zuleta horas antes de que se confirmara el traslado de la reunión a Montería.

Presidente @petrogustavo, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real. Hoy, más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24… — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) February 8, 2026

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.