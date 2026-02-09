Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia y, en pocos meses, concluirá su mandato en la Casa de Nariño, en medio de una nueva jornada electoral que definirá quién asumirá la Presidencia del país.

Su paso por el máximo cargo del poder ejecutivo no solo ha estado marcado por debates políticos y decisiones de alto impacto, sino también por la atención constante que ha recaído sobre su vida personal y familiar.

Vea también: Hija de Petro saltó por insultada que le metió viceministro y salió en defensa de su mamá

Más allá de la figura del mandatario, sus hijos también han estado bajo el foco público, en especial Andrea Petro, quien se ha consolidado como una de las más visibles y activas en redes sociales. A través de estas plataformas, la hija del presidente suele compartir reflexiones personales, opiniones y momentos de su día a día, lo que ha generado cercanía con muchos seguidores, pero también críticas y exposición constante.

Andrea Petro habló sobre la salida de su padre de la Presidencia

Recientemente, Andrea Petro decidió interactuar de manera más directa con su comunidad digital y abrió una dinámica de preguntas y respuestas.

En este espacio, buscó aclarar inquietudes y compartir su visión sobre distintos temas, incluyendo uno de los más sensibles: el momento en que su padre deje la Presidencia de la República.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famosos_Colombia (@famosos_col5)

Una de las preguntas que más llamó la atención fue si se sentiría triste cuando Gustavo Petro termine su mandato. Su respuesta fue sincera y directa. Andrea aseguró que no experimentará tristeza por ese hecho y explicó que, desde su experiencia personal, el rol presidencial ha sido extremadamente exigente y pesado. Incluso reconoció que no fue una etapa que disfrutara plenamente.

”No, no triste para nada, la verdad es que es un rol muy pesado y a mí no es que me haya encantado mucho que digamos. Fue muy difícil para mí y yo ya no hablo como familia, porque uno tiene que aprender, pues a hablar de uno. Yo no lo viví muy bien, porque ha sido bastante difícil, pero ahora empieza una nueva etapa en la que hay que focalizarse y es en qué va a pasar con Petro después y es en esa en la que estoy realmente trabajándole, porque realmente hay un después.

En ese sentido, señaló que está concentrada en pensar y trabajar en lo que será la vida de Gustavo Petro cuando deje la Presidencia, así como en los nuevos retos personales y familiares que se presentarán.

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Petro?

Gustavo Petro es padre de seis hijos, fruto de diferentes relaciones a lo largo de su vida. Entre ellos se encuentran Andrea, Sofía, Nicolás, Andrés, Antonella Petro y su hijo adoptivo, Nicolás Petro Alcocer. Algunos han mantenido un perfil bajo, mientras que otros, como Andrea y Nicolás, han tenido mayor exposición pública, especialmente durante su etapa como presidente de Colombia.

A lo largo de los años, la familia del mandatario ha sido objeto de interés mediático, tanto por su cercanía al poder como por las posturas y decisiones individuales de cada uno de sus hijos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.