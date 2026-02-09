Un nuevo accidente aéreo se registró este lunes 9 de febrero de 2026 en Colombia, esta vez en cercanías del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali. El hecho involucró a una aeronave que cubría la ruta Popayán–Cali, y ocurrió a tan solo cinco millas de la terminal aérea, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y la movilización de equipos de rescate.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la Aeronáutica Civil, la aeronave siniestrada, de matrícula HK-4754 y tipo PA-34, transportaba a cuatro personas: un piloto, un copiloto, un médico y un profesional en atención prehospitalaria. De acuerdo con el comunicado oficial, todos los ocupantes resultaron ilesos, por lo que no se registraron víctimas fatales ni personas gravemente heridas, un hecho que fue destacado por las autoridades como un desenlace positivo dentro de la gravedad del evento.

“El avión cubría la ruta Popayán–Cali y el accidente se presentó a cinco millas del aeropuerto. Viajaban cuatro personas: piloto, copiloto, un médico y un profesional en atención prehospitalaria”, señaló la Aeronáutica Civil en su reporte preliminar.

Este accidente se convierte en el tercer siniestro aéreo registrado en el país en menos de dos meses, un dato que ha encendido las alertas en el sector aeronáutico y ha generado preocupación por la seguidilla de emergencias recientes en distintas regiones de Colombia. Sin embargo, a diferencia de otros casos ocurridos en semanas anteriores, en esta ocasión no hubo personas muertas, lo que fue calificado como una situación afortunada dadas las condiciones del incidente.

Tras el impacto, se activaron los protocolos de atención y rescate en coordinación con organismos de emergencia, autoridades aeroportuarias y equipos especializados, quienes aseguraron la zona y verificaron el estado de los ocupantes.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe técnico sobre las causas del accidente. La Aeronáutica Civil indicó que se iniciará la investigación correspondiente para establecer qué provocó la emergencia aérea, analizar las condiciones de la aeronave, el plan de vuelo y las variables operativas y climáticas que pudieron influir en el hecho.

Por ahora, el caso queda en manos de los organismos competentes, mientras se adelantan las diligencias técnicas y administrativas para esclarecer lo ocurrido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.