La tragedia aérea del vuelo NSE 8849 de la aerolínea Satena, en la ruta Cúcuta-Ocaña, el pasado 28 de enero de 2026, sumó un nuevo manto de conmoción al conocerse que una de las 15 pasajeras a bordo estaba embarazada. Esta noticia, publicada por El Tiempo, devela la historia de Gineth Tatiana Rincón, una joven de 26 años que se encontraba en la plenitud de su vida, esperando compartir la buena nueva de su gestación con su familia en Ocaña.

Sigue a PULZO en Discover

El avión Beechcraft 1900D, operado por Searca, despegó de Cúcuta con destino a Ocaña pero 12 minutos después de su despegue y cuando ya había informado sobre el inicio de su descenso, perdió contacto con la torre de control y estalló el silencio.

El siniestro se produjo en un área boscosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, según reportes del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil del país. Esta tragedia que se suma a los 15 muertos que ya se contaban, ha atraído las miradas de la opinión pública y las autoridades quienes pusieron el ojo nuevamente en la seguridad aeronáutica de los vuelos regionales en Colombia, en medio de la topografía compleja del área.

Los allegados a Gineth, residente de la vereda Alto de la Filadelfia en Ocaña, y quien se desempeñaba como cosmetóloga, la recordaron con nostalgia y angustia, su muerte dejó claro que la tragedia puede golpear a cualquiera. “Nunca imaginamos que no volveríamos a verla”, ruegan sus seres queridos.

Lee También

Las fibras más sensibles se rompen al conocer que Gineth estaba inicialmente planeando viajar con su hijo y su marido, quienes decidieron por cuestiones de destino, trasladarse por vía terrestre, salvando su vida, pero sumergiéndose en un dolor incalculable. En su memoria y como muestra de solidaridad ante la irreparable pérdida, la Junta de Acción Comunal de Alto de la Filadelfia emitió un comunicado de condolencias: “Nos unimos en solidaridad con toda la familia Rincón Sanjuán en este momento de profundo dolor. Su recuerdo y legado permanecerán siempre en nuestra memoria y en la historia de nuestra vereda”, se puede leer en el documento.

Lee También

El pasado primero de febrero de 2026, Gineth fue despedida por su pueblo en el barrio Tierra Santa de Ocaña y sus restos yacen ahora en el Cementerio Buenavista. La comunidad aún llora su partida y una foto que Gineth compartió en sus redes sociales momentos antes del fatal accidente se volvió emblemática de la tragedia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.