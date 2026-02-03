Un incidente aéreo sin consecuencias graves, protagonizado por un vuelo de la aerolínea estatal colombiana Satena, el pasado tres de febrero de 2026, puso de relieve la dificultad que representan las condiciones climáticas y la infraestructura limitada del aeropuerto El Embrujo en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Sigue a PULZO en Discover

El vuelo, con una ruta regular entre San Andrés y Providencia, no pudo aterrizar debido a fuertes vientos que azotaban la zona y se vio obligado a regresar al aeropuerto de salida. El trayecto, que suele durar 25 minutos, en esta ocasión se extendió casi al doble debido a las condiciones climáticas adversas y a la maniobra de retorno del piloto, tal como lo muestra un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

El fenómeno climático, conocido como “windshear” o cambio repentino en la velocidad o dirección del viento a baja altura, se ha convertido en un grave riesgo para los despegues y aterrizajes en el aeropuerto El Embrujo, uno de los más desafiantes de Colombia por sus limitaciones estructurales. Según algunos reportes, las fuertes ráfagas de viento, originadas a partir de un frente frío sobre el mar Caribe, han afectado notablemente la conectividad entre las islas, llevando a la prolongación de vuelos y al aumento de la tensión entre los pasajeros.

Satena se contactó con Pulzo y explicó en un comunicado qué fue lo que sucedió: “Debido a las condiciones meteorológicas asociadas al avance de un frente frío sobre el mar Caribe, se están presentando cortantes de viento (wind shear) y ráfagas superiores a los 30 nudos en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La aeronave ATR 42 ejecutó una maniobra preventiva de sobrepaso [‘go-around’] durante la aproximación al aeropuerto El Embrujo, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos. Posteriormente, la aeronave retornó y aterrizó sin novedad en San Andrés. SATENA reitera que este tipo de decisiones responden a la evaluación técnica y a la pericia de la tripulación, priorizando en todo momento la seguridad operacional”.

Por su parte, las autoridades aeronáuticas y locales han instado a los viajeros y residentes a consultar reportes meteorológicos actualizados antes de planificar viajes, ya que los vientos fuertes podrían continuar afectando las operaciones aéreas de la región.

Lee También

Este incidente ocurre en un contexto en el que se han reportado otros peligrosos eventos aéreos en el país recientemente, incluyendo el accidente en Norte de Santander el pasado 18 de enero. Todo esto ha generado preocupación entre la ciudadanía, que a través de las redes sociales se ha encargado de divulgar su inquietud ante la recurrencia de estos incidentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.