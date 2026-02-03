Un nuevo susto se vivió en Colombia con un vuelo de Satena que cubría la ruta entre San Andrés y la isla de Providencia, el cual no pudo aterrizar en el aeropuerto El Embrujo debido a los fuertes vientos que por estos días azotan a gran parte del país y el Caribe, donde se registra mar de leva y se ha tenido que cerrar playas.

En video difundidos por la cuenta Colombia Oscura, se observa cómo, justo antes de tocar pista, el piloto debe hacer una maniobra bastante peligrosa, ya que una ráfaga desestabilizó la aeronave, por lo que el aterrizaje debió ser abortado por seguridad. Incluso, el trayecto que dura más de 25 minutos, se extendió por más de una hora.

Este es el video

Esto se suma a las desgarradoras escenas que azotaron a la población de Norte de Santander el pasado 18 de enero de 2026, cuando un trágico accidente aéreo de la aerolínea Satena sembró luto en varias familias. La siniestra tragedia dejó 15 muertos a su paso, dos pilotos y trece pasajeros. La aeronave, un Beechcraft 1900, inauguraba su vuelo desde el aeródromo Internacional Camilo Daza en Cúcuta con destino a Ocaña.

El avión de matrícula HK-4709 se precipitó estrepitosamente en la vereda Curasica, situada en la cordillera oriental del municipio de La Playa de Belén. La aeronave se precipitó en una zona montañosa escarpada de más de 2.000 metros de altitud, complicando aún más las labores de rescate y búsqueda.

Al paso de los minutos, el escenario se tornó cada vez más desesperanzador. Aunque se conservaba un hilo de esperanza, la desaparición de la comunicación con la torre de control a las 11:54 a.m., y la falta de alerta de la baliza de emergencia, disiparon los anhelos de encontrar sobrevivientes. “Nuestra prioridad es que esta investigación se adelante con absoluto rigor técnico, sin especulaciones y con respeto por las víctimas y sus familias”, aseguró la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas en rueda de prensa.

